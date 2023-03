De pasar los días en medio de clases de leyes a ser la creadora e impulsora de la primera línea de carteras Crepier, la icónica marca peruana que ya tiene 44 años en el mercado. “Sigo el legado y la pasión de mi madre”, resalta Cecilia Casaretto, hoy gerente, design & Brand Management en la empresa que tiene la mirada puesta en la expansión nacional e internacional.

En efecto, Amelia Núñez de Casaretto, madre de Cecilia, es la fundadora de la marca de maletas, carteras y accesorios de viaje para mujeres y hombres. Ella aún preside el Directorio de la empresa y participa de las reuniones claves donde comparte su experiencia con los diferentes equipos de trabajo, integrados en un 65% por mujeres.

- ¿Quién es Cecilia Casaretto dentro de la marca Crepier?

Si bien la empresa la fundó mi mamá, yo trabajo en ella hace 20 años, y en este tiempo me involucré al 100% con la única forma de hacerlo: hacer de todo. Pasé por producción, cuando teníamos la planta operando aquí en Lima, estuve en ventas, hasta que los equipos fueron creciendo y eso, me permitió visualizar el siguiente paso. Hacer los planes de acción de tres o cinco años, trazar las nuevas rutas, aunque en todo el trayecto afrontas dificultades, cometes errores y asumes retos. Pero solo puedes superarlo con perseverancia y pasión, eso me ha permitido seguir.

-Una pasión heredara de la señora Amelia...

Totalmente, la pasión me la transmitió mi madre. Hay dos cualidades que para mí son clave. Una, la perseverancia, que requiere de bastante trabajo, y el trabajo en equipo, porque con el grupo humano nunca dejas de aprender y son clave para lograr el objetivo como empresa.

-Mencionó que en la empresa el 65% son mujeres, ¿Qué es lo que valora al momento de seleccionar a nuevas integrantes de su equipo?

Y estoy hablando que no solo hay participación de mujeres en el área de diseño, también como asesores de venta, puestos gerenciales, etcétera. La mujer tiene la misma oportunidad que un hombre en una empresa como la nuestra. Independientemente de las habilidades, lo que buscamos y consideramos son sus aspiraciones porque queremos incorporar a personas con pasión y grandes objetivos, que se adapten al cambio y puedan innovar, porque nuestro cliente cambió mucho después de la pandemia.

-¿No es de usar muchas redes sociales, no?

No, yo en redes no estoy mucho. Comparto mi tiempo entre la empresa y mi familia, aunque a veces es difícil de balancear (nota: al otro lado del teléfono Cecilia pedía una pausa para atender a uno de sus hijos). Cuando tengo un tiempo libre cocino, me apasiona crear recetas y aprovecho en involucrar a mi familia porque es en la cocina donde se dan las mejores charlas con una dinámica muy bonita. Es algo que también disfruto hacerlo sola.

-¿Qué estudió?

Yo soy bachiller en Derecho pero en los últimos años de la carrera el tema de productos y accesorios me apasionó más. Cuando terminé los seis años tomé la decisión de no seguir en mi profesión y mis padres me apoyaron. Nosotros en ese entonces fabricábamos porta cosméticos y mochilas escolares, entonces, el primero desafío cuando entré a Crepier fue el agregar una nueva línea, fue confeccionar carteras

- Es decir, las primeras carteras de Crepier surgen por su despertis

La primera colección que hice junto al equipo de ese entonces fue la primera línea de carteras que, de hecho, es la línea que lidera hoy las ventas. La clave en ese momento fue detectar y entender adecuadamente a tu cliente, cuál será tu propuesta diferenciadora y conocer bien cada aspecto de la empresa, incluso a los proveedores financieros. Todo es un engranaje.

Hoy Crepier produce más de 450,000 unidades al año, entre carteras, maletas, mochilas y accesorios de moda y viaje. Cuenta con 24 tiendas, cinco de ellas ubicadas en provincias, y está presente en más de 80 corners dentro de las principales Tiendas por Departamento del Perú y Ecuador.

-Hoy muchas mujeres pueden sentirse presionadas para no equivocarse en sus decisiones ¿Qué les diría usted?

Es correcto. Pero [en mi caso] al final toda carrera educativa nos sirve incluso si luego cambias de dirección. Mis estudios me ayudaron a organizar la empresa. Una carrera te permite dar soluciones a casos uno más difícil que el otro, forjas un criterio que te servirá para seguir adelante, cometerás errores que sabrás que saldrán costosos pero ya no los vuelves a cometer. Pero la clave está en hacer lo que a una le apasiona. Cuando llegas al final, eso es lo más gratificante.

-¿Cómo cerrar brechas de género dentro de una empresa?

La cultura interna de una empresa es clave. Uno de nuestros ejercicios es compartir los valores de quienes fundaron la empresa, y entonces vez a la gente, mujeres y hombres, trabajando con la misma intensidad que quiere construir el siguiente paso, aprendiendo unos de otros. Dentro de la empresa sabemos que hay otras historias de emprendimiento que inspiran a otras mujeres que sabemos tienen otras pasiones y tratan de balancear sus diferentes roles.

Una marca que quiere competir en grandes ligas

- Y ahora, ¿en qué planes de la empresa está involucrada?

Estamos enfocados en desarrollar nuestra omnicanalidad de puntos de venta con el uso de nuevas tecnologías. Por otro lado está la internacionalización y desarrollar otros mercados latinoamericanos.

-¿Cuáles?

Por el momento estamos en Ecuador en almacenes, pero nos gustaría desarrollar todas nuestras líneas en ese mercado porque a la fecha solo estamos con la línea mujer. Y sobre otros países, aún estamos en pleno desarrollo de nuevos proyectos.

-¿Abrirán nuevas tiendas en Perú este año?

Quisiéramos abrir tres tiendas y que son sean en provincia. No obstante, por ahora tenemos confirmada la apertura de dos tiendas, una será en provincia durante el primer semestre del año. En 2022 el plan fue de un número mayor de tiendas pero definitivamente también nos estamos enfocando en consolidar las tiendas que ya tenemos y mejorar la experiencia de usuario, integrando todos nuestros canales y el e-commerce.

-¿Han evaluado volver a producir en el Perú?

Actualmente solo fabricamos en el país nuestras billeteras de cuero de la línea men. El 100% de los diseños lo hacemos nosotros pero todo lo fabricamos en el Asia aunque hace más de 20 años tuvimos nuestra planta en Lima. Si en el futuro nos toca reabrir la planta y fabricar, lo haremos, hay algunas máquinas que se mantienen con nosotros.