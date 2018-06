Desacuerdo entre las AFP sobre propuesta para que afiliados puedan migrar de tipo de comisión

La semana pasada, en entrevista con Gestión, el CEO de AFP Habitat, Mariano Álvarez, propuso permitir a los afiliados que se quedaron bajo la comisión por flujo (sobre el sueldo), para que puedan solicitar migrar a la comisión mixta (sobre el sueldo y fondo).

“La licitación ha rebajado las comisiones, pero esto favorecerá (solo) a los que están en la comisión mixta”, señaló en aquella oportunidad Álvarez como sustento para su propuesta (Gestión 29.06.2018).

No obstante, esta posición no es compartida por todas las AFP. Para el CEO de Integra, Aldo Ferrini, la propuesta de Habitat no busca solucionar ninguno de los problemas centrales del Sistema Privado de Pensiones (SPP), sino que solo tendría un objetivo empresarial.

“Creo que la propuesta de Habitat es una propuesta con un incentivo empresarial. Ellos son más competitivos en la comisión mixta que en la de flujo”, señaló Ferrini a Gestión.pe.

Remarcó que el permitir la migración de comisiones no contribuirá ni a aumentar las pensiones ni la cobertura en el SPP.

“Además, las personas que se quedaron en la comisión por flujo así lo eligieron. No fue que los pasaron a todos (por obligación) y ahora se les quiera dar libertad, ¿Para qué generar una complicación adicional que no soluciona ninguno de los problemas centrales del sistema privado de pensiones?”, criticó.