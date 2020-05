¿Es una pandemia el momento perfecto para lanzar un servicio de streaming relativamente caro? AT&T espera que sí.

La compañía telefónica invierte miles de millones de dólares en HBO Max, su primera gran empresa de entretenimiento desde que pagó US$ 85,000 millones por Time Warner en el 2018.

La buena noticia: millones de personas están varadas en casa, consumiendo más video que nunca. La mala: muchos también están desempleados, vigilando cuidadosamente sus ingresos. El servicio debutó el miércoles en Estados Unidos.

“La gente primero se va a fijar en el precio de venta al público”, dijo Steve Nason, director de investigación de Parks Associates. HBO Max cuesta US$ 15 mensuales, igual que el servicio de streaming HBO Now que se supone que reemplazará, con descuentos limitados a algunos clientes de AT&T. Otros nuevos servicios como Disney Plus y Quibi se lanzaron con precios más económicos y con mayores descuentos.

Compañías de entretenimiento como WarnerMedia de AT&T están pasando ampliamente al streaming de video, siguiendo los pasos de Netflix, mientras más gente cancela sus paquetes tradicionales de cable.

Disney

Disney lanzó Disney Plus y el servicio enfocado en deportes ESPN Plus, y asumió el control de Hulu de una empresa conjunta de la industria. NBCUniversal de Comcast está lanzando Peacock ampliamente este verano boreal. ViacomCBS rehace CBS All Access con una mayor oferta de programación.

Hasta Fox Corp. tiene la aplicación Fox Nation. Apple, una compañía tecnológica, creó su propio pequeño servicio. Quibi, un servicio de videos cortos dirigido a quienes consumen contenido en sus celulares, también espera llevarse un trozo del pastel.

HBO Max llega repleto de golosinas, como una tienda Blockbuster particularmente satisfactoria con series clásicas de HBO como “The Sopranos” (“Los Soprano”), “The Wire” y “Sex and the City”; series de canales de TV abierta tan populares como “Friends” y “The Big Bang Theory” ("La teoría del Big Bang"); y películas de Superman y Batman de DC.

Filmoteca

La filmoteca de Warner Bros. abarca décadas, desde la era dorada de Hollywood. Incluso hay una nueva versión de Looney Tunes.

“Quizás el momento es de hecho bueno”, dijo la analista de Wells Fargo Jennifer Fritzsche. “Puede que haya un factor de agotamiento de Netflix”. Netflix ha pronosticado un incremento de suscriptores extremadamente fuerte para este trimestre.

Pero la gente tendrá que decidir si vale la pena pagar por un nuevo servicio de video por encima de los servicios “fundamentales” que muchos ya tienen: Netflix, el montón de video que viene con una membresía a Amazon Prime, Hulu y, cada vez más, Disney Plus, dijo Nason.

La compañía ha pronosticado 50 millones de suscriptores en Estados Unidos para el 2025, sobre la base de los 34 millones de clientes actuales de HBO, que les pagan a sus compañías de cable por el canal y la aplicación HBO Go, o que se suscriben al servicio separado de streaming HBO Now.

WarnerMedia quisiera convertir a esos usuarios en clientes de HBO Max, pero existen problemas contractuales que lo dificultan y que podrían potencialmente contrariar a los clientes.

“El punto de confusión es uno que nos ha obsesionado por más de un año”, dijo Andy Forssell, gerente general del departamento para el consumidor de WarnerMedia.

Es fácil lograr que los usuarios de HBO Now pasen a Max si están suscritos directamente a través de HBO, y muchas compañías de cable grandes han acordado promover HBO Max entre sus clientes existentes de HBO.

Pero aún no hay un acuerdo con Roku y Amazon, así que quienes ven HBO por medio de esos servicios no tienen acceso a Max en un televisor. Eso probablemente se resolverá, dijo Nason.

Otro punto débil para WarnerMedia es que la pandemia del coronavirus ha paralizado las producciones de Hollywood. Eso retrasará la oferta de contenido original de HBO Max, incluyendo una muy anticipada reunión especial de “Friends” que se suponía que iba a estar lista para el lanzamiento.

El impacto se sentirá aún más en el 2021, dijo Forssell. La programación original es importante porque ayuda a atraer nuevos suscriptores y darles aquello por lo que están pagando mes a mes.

Para AT&T, hacer que HBO Max funcione es crucial. Su servicio de satélite DirecTV está exudando clientes, y el modelo de TV tradicional está bajo amenaza ante los cortes generalizados en la industria y, recientemente, una retirada de anunciantes relacionada con el coronavirus. (AT&T es propietaria de TBS, TNT, CNN y otras cadenas).

Max también tiene el potencial de persuadir a clientes inalámbricos al AT&T ofrecerlo como parte de un paquete. Pero la competencia por la atención y el dinero de los clientes es feroz.

“Van a estar hombro con hombro con los titanes de los medios”, dijo Fritzsche. “Ellos no han jugado antes en ese arenero”.