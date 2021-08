Luego de haber iniciado sus construcciones entre los años 2017 y 2018, cuatro proyectos de inversión hotelera están próximos a abrir sus instalaciones: Ibis Style Benavides Miraflores, Iberostar Hotel & Resorts, Pullman Miraflores y Hilton Garden Inn con una inversión en conjunto de unos US$ 126 millones, informó la gerenta general de la Sociedad Hoteles del Perú (SHP), Tibisay Monsalve.

La inversión para cada uno de estos hoteles varía en cuanto al número de habitaciones y ubicación. En ese sentido, el Iberostar Hotel & Resorts tiene una inversión de US$ 38 millones con 214 habitaciones, Pullman Miraflores una inversión de US$ 36 millones con 246 habitaciones y Hilton Garden Inn una inversión de US$ 42 millones y 230 habitaciones.

La inauguración de los hoteles se ha ido postergando desde el inicio de la cuarentena en el país. Hasta antes de marzo del 2020, solo lograron abrir cuatro hoteles de los cinco previstos para ese año. Ibis Budget Miraflores (US$ 9 millones), Selina Posada Miraflores (US$ 1 millón), Fairfield by Marriott Lima Miraflores (US$ 25 millones) y Holiday Inn Lima Miraflores (US$ 26 millones).

Quedando restante un único hotel, el Ibis Style Benavides Miraflores, con una inversión de US$ 10 millones, tuvo que postergarse para este año, y 99 habitaciones.

Por otro lado, se conoce que siete hoteles todavía siguen en construcción y se espera que logren concluir sus obras para fines de este año o en el 2022.

Estos hoteles son el Intercontinental Miraflores (US$ 115.5 millones), el Nhown Hotel Miraflores (US$ 50.5 millones), Tapestry Collection by Hilton (US$ 8.2 millones), Indigo Miraflores (US$ 11.5 millones), Novotel Lima Surco (US$ 20.309 millones), Moxy Hotels Lima Parque Kennedy (US$ 12.240 millones) y el Hotel Ikonik (US$5 millones).

Las categorías de los hoteles que antes eran calificadas como de cinco, cuatro, tres, dos y una estrella, ahora han pasado a llamarse como Luxury, Upper Upscale, Upscale, Midscale y Economy, respectivamente. Asimismo, las cadenas hoteleras mencionadas son de origen americano y europeo.

Hasta el 2019 se manejaba una ocupabilidad de entre 70% y 74%; sin embargo, hoy el porcentaje ha variado entre 30% y 40% debido a la pandemia.

Debido a este cambio, los hoteles de cinco estrellas tuvieron que innovar su uso de manera temporal, mediante licencias municipales temporales y que finalizarán este año. Sus instalaciones se volvieron un hotel-office, se alquilaban habitaciones por hora o por día para llevar a cabo reuniones laborales. Además, tuvieron que bajar el costo de sus tarifas a casi un 20%.

La mayoría de hoteles están destinados hacia el visitante corporativo. Aquellas personas de negocios que llegan hasta la capital u otros puntos del país para finalizar contratos, proyectos y demás inversiones.

“Todo está destinado al visitante corporativo al menos en Lima, Trujillo, Chiclayo, Piura y Arequipa. Cusco se diferencia porque está destinado hacia el turismo. Perú es un destino para personas de negocios desde hace años, hay mucho por hacer aquí, aeropuertos, autopistas, carreteras, hospitales”, explica.

Por tanto, Monsalve indicó que no habrá nuevos proyectos hoteleros en Lima para este año.

Otras dificultades

La conectividad aérea en el país es otro de los factores que impiden un mejor desarrollo de la inversión hotelera en el país, de incrementarse se lograría más interés de este sector no solo en Lima, también en provincias.

En Piura, por ejemplo, han ingresado marcas hoteleras de carácter internacional como el Hilton Garden Inn, pero en versiones de menor categoría.

“Si el aeropuerto es pequeño y no tiene mejores instalaciones, mayor pista y mayor conectividad, solo llegarán inversiones hoteleras pequeñas y de menor categoría”, manifestó.

La licencia de funcionamiento y de construcción son otras de las dificultades para la inversión hotelera, esta última es la que toma más tiempo en ser entregada.

“A veces el hotel está listo y demora en otorgar la licencia de funcionamiento, pero también hay muchas barreras burocráticas para obtener la licencia de construcción porque pasa por casi ocho instancias de la municipalidad, hay exceso de requisitos y se alarga el informe final”, dijo Monsalve.

La inversión hotelera depende también de la reactivación del turismo, de no mejorar este último factor, los proyectos hoteleros se irán postergando nuevamente. La SHP se encuentra a la expectativa de lograr nuevas inversiones hoteleras.