El 60% de los ejecutivos latinoamericanos proyecta que la economía en sus países retornará a los niveles previos a la crisis sanitaria durante o después del 2022, mientras que el 38% piensa que esto sucederá en el 2021 y el 2% este año, según un estudio de Olivia, consultora internacional de transformación organizacional. En cambio, en Estados Unidos, más del 80% espera que la recuperación ocurra mayoritariamente entre el 2022 y el 2034.

Todos los ejecutivos señalan la incertidumbre en las proyecciones económicas, el impacto en sus clientes y lo que esto puede traer para la demanda esperada como sus principales preocupaciones para la continuidad de los negocios. Otras preocupaciones están relacionadas con generar mejoras en las relaciones con los colaboradores y mantenerlos seguros, aun cuando la productividad de la organización se vea mermada.

Llama la atención que el 56% espera “contar con la misma o una mayor cantidad de trabajadores” durante el próximo año, un porcentaje mayor a la respuesta respecto a las proyecciones de los ejecutivos que creen que la actividad económica se recuperará durante el 2021 (38%). Esta respuesta se centra en las empresas de servicios, consumo masivo, energía y agrícola.

Las compañías en los rubros industriales, transporte, construcción y recursos naturales esperan disminuir sus dotaciones. Al analizar las respuestas por país, solo el Perú tiene una mayor tendencia (66%) a contar con menos colaboradores durante el año 2021. Este resultado se da principalmente debido a que las empresas peruanas que respondieron la encuesta son principalmente industriales.

El estudio de Olivia también incluyó una pregunta relacionada con la expectativa del nivel de los viajes de negocios que las empresas prevén se retomarán una vez la pandemia esté controlada o superada. El 69% de los ejecutivos dice que estos no regresarán a los niveles previos a la crisis, mientras que el 14% considera que se retomarán a niveles similares o aún mayores a partir del año 2022. El disparador aquí es el peso que ha adquirido la tecnología durante la pandemia.

Los ejecutivos también fueron consultados respecto de su expectativa del retorno a las oficinas de manera regular. El 70% de las respuestas señala que se espera regresar a sus centros de trabajo el próximo año, mientras que menos del 4% cree que lo hará durante el 2022. Un 9% de los encuestados estima que nunca se regresará al trabajo de oficina regular como lo conocimos previo a la pandemia.

El análisis de Olivia se realizó durante el tercer trimestre de este año. Los 118 encuestados residen principalmente en Chile, Argentina, Brasil, Perú y Colombia. El 86% dirige compañías de servicios, bienes de consumos masivos, industriales y energía. El 42% trabaja como CEO, el 40% como ejecutivos de primera línea (C-Level) y el 18% tiene un rol en el directorio o como socio de una compañía. Del total de las empresas representadas, 35% de ellas tiene ventas anuales entre US$ 100 millones a US$ 1.000 millones anuales y 20% cuenta con ventas sobre los US$ 1.000 millones anuales.