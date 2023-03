“El problema es que Credit Suisse, según algunos estándares, podría ser demasiado grande para quebrar, pero también demasiado grande para ser salvado”, dijo a Bloomberg TV Roubini, conocido como “Dr. Doom”. No está claro si los reguladores del banco tendrán los recursos para realizar un rescate, agregó.

Al otro lado del Atlántico, tres bancos regionales de Estados Unidos quebraron en las últimas semanas, entre ellos, Silicon Valley Bank, un banco de California que atiende principalmente a startups y empresas de tecnología.

Los reguladores federales confiscaron Silicon Valley Bank y prometieron resarcir a los clientes, incluso si sus depósitos excedían el nivel de US$250,000 asegurado por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos.

Credit Suisse, cuyo mayor inversionista descartó aumentar su participación en el banco, también corre el riesgo de quebrar, dijo Roubini.“La pregunta es si consiguen el capital o no”, señaló Roubini. “De lo contrario, puede ocurrir algo malo”.

Bancos de EE.UU. reducen exposición:

Los mayores bancos estadounidenses llevan meses reduciendo su exposición directa a Credit Suisse Group AG, mientras el banco suizo pasaba de una crisis a otra.

Esta semana, los reguladores han ampliado las consultas con firmas como JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp. y Citigroup Inc. sobre dichas exposiciones, que ahora son mínimas, según personas familiarizadas con el asunto.

Las firmas venían examinando y gestionando su exposición de contraparte a Credit Suisse mientras aún trabajaban con el banco suizo, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas.





Representantes de los tres bancos declinaron comentar :

El segundo banco más grande de Suiza ha estado involucrado en los últimos años en escándalos, cambios de liderazgo y problemas legales.

Sus acciones se desplomaron el miércoles después de que su mayor accionista descartara aumentar una participación debido a restricciones regulatorias. Las autoridades suizas están en conversaciones sobre formas de estabilizar el banco, informó Bloomberg News.

Cuando hay turbulencia en el sistema financiero mundial, los reguladores, incluido el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, generalmente se comunican con los principales bancos para recopilar datos que servirán de base para sus próximos pasos.

Se interesan mucho en la salud de los bancos europeos más grandes porque esos prestamistas están del otro lado de transacciones por miles de millones de dólares con sus contrapartes estadounidenses, lo que aumenta el riesgo de que los bancos de EE.UU. se vean afectados por cualquier conflicto.

