¿El crecimiento de Pinterest es suficiente para los inversores obsesionados?

Solo podía hacer esta pregunta en las etapas finales de una expansión del mercado de valores de una década: ¿es lo suficientemente bueno como para crecer a un 60% al año?

Pinterest Inc. , el libro de recuerdos en línea, lanzó el viernes un lanzamiento a los posibles inversores en su oferta pública inicial. El documento reveló una compañía con aproximadamente US$ 756 millones en ingresos por publicidad en línea en el 2018 y una tasa de crecimiento del 60% que se aceleró un poco con respecto al año anterior, una pérdida operativa que no es extravagante para los estándares de las empresas de tecnología que salen a bolsa.

Este es un negocio sólido, y mejor de lo que esperaba. Pinterest claramente ha pasado el último año enfocado en exprimir más dinero en promedio de cada uno de sus usuarios y reducir los costos de cosas como sus servicios informáticos contratados por la división de computación en la nube de Amazon.com Inc.

La compañía incluso registró una ganancia operativa ordenada en el cuarto trimestre, lo que es extraño ver en una empresa de tecnología que se está haciendo pública en estos días.

En circunstancias normales, este tipo de compañía sería una necesidad para los inversores que buscan activos de rápido crecimiento. Sin embargo, estos no son tiempos normales.Lyft Inc. está a punto de hacerse pública la próxima semana con grandes pérdidas, un negocio que puede que nunca sea financieramente viable o tan grande como creen los partidarios, pero su negocio está optimizado para el crecimiento y duplicó los ingresos en 2018 con respecto al año anterior.

Zoom Video Communications Inc., una compañía de videoconferencia que también presentó una OPI el viernes, más que duplicó sus ingresos en su año fiscal más reciente.

La empresa matriz de Snapchat tuvo una OPI de pandilleros en 2017 a raíz de las tasas de crecimiento y promesas de alta velocidad de iluminación en los próximos años, aunque la empresa ha sido castigada por no cumplir esa promesa. (Snap en su salida a bolsa y Zoom tienen ingresos significativamente menores que los de Pinterest ahora).

La OPI de Pinterest, cuyo momento parece haberse acelerado para capitalizar el mercado bursátil de Estados Unidos, será una prueba de cuánto es lo suficientemente bueno para los inversionistas locos por el crecimiento. ¿Estarán ansiosos por poseer acciones de una compañía de Internet para consumidores que creció "solo" el 60% el año pasado?

Estamos a punto de ver si el crecimiento y el crecimiento son importantes en 2019 a expensas de cualquier otra calidad. La respuesta vendrá cuando Pinterest establezca el precio de la acción para su salida a bolsa después de unos años en los que el valor de las acciones de la empresa en transacciones privadas no ha aumentado mucho, si es que aumenta.

En su última gran venta de acciones en 2017, Pinterest fue valorada en unos US$ 12 mil millones. Si no busca un gran aumento en la valoración a medida que se hace pública, eso indicaría que la compañía y sus asesores están teniendo cuidado de no pedir un precio demasiado alto por su tasa de crecimiento no extravagante.

Facebook Inc. y Twitter Inc. fueron valorados en aproximadamente 25 veces sus ingresos en los 12 meses anteriores a sus ofertas de acciones, y Snapchat fue aproximadamente 50 veces. Si Pinterest sale a bolsa con una valuación de US$ 12 mil millones, eso sería aproximadamente 16 veces el ingreso final. Todas esas compañías, sin embargo, crecieron significativamente más rápido que Pinterest.

Los ingresos de Facebook en el año anterior a su salida a bolsa de 2012 fueron casi seis veces más grandes que los ingresos de Pinterest en 2018, aunque la tasa de crecimiento de Facebook fue del 70 por ciento en comparación con el 60 por ciento de Pinterest.

Pinterest también se encuentra en una posición extraña en lo que parece ser el comienzo de un año en el que empresas de tecnología de alto perfil se apresuran a buscar la puerta de la OPI. Pinterest no es un producto tan candente como, por ejemplo, Uber Technologies Inc. o Lyft. Y a diferencia de Snapchat y sus legiones de fanáticos adolescentes y de veintitantos años, los principales usuarios de Pinterest son mujeres de 30 años o más.

La compañía también intenta evitar el protagonismo y operar como una compañía profesional normal en lugar de la típica startup de Silicon Valley que busca atención. Gracias a dios.

Pero la desventaja de menos calor es la posibilidad de una demanda más fresca de los inversores. El minorista de ropa en línea Stitch Fix también tuvo parte de este problema en su oferta pública inicial de 2017, aunque su precio de las acciones casi se ha duplicado desde el improbable debut en el mercado de la compañía.

Pinterest tiene un modelo de negocio probado de publicidad en línea, aunque eso también significa que es un ser humano que lucha por los dólares de publicidad con monstruos como Google y Facebook. Sin embargo, Pinterest tiene ingresos sólidos, un rápido crecimiento según cualquier estándar que no sea la actual generación de nuevas empresas tecnológicas y el estado de pérdidas y ganancias para mantenerse en pie financieramente.

Pinterest es una verdadera empresa. Pero, extrañamente, eso puede no ser lo que quieren los inversores de IPO que desean ganar crecimiento ahora.