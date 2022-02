Uno de los principales analistas que apuestan por Meta Platforms Inc. en Wall Street finalmente ha capitulado.

El analista de JPMorgan Chase & Co., Doug Anmuth, rebajó su calificación de la matriz de Facebook a neutral desde sobreponderar después de que Meta informara sobre crecimiento decepcionante. Sus acciones se desplomaron un 26% el jueves pasado, la mayor caída registrada en su historia, y borraron alrededor de US$ 252 mil millones en valor de mercado.

La compañía está “viendo una desaceleración significativa en el crecimiento de la publicidad mientras se embarca en una transición costosa, incierta y de varios años al metaverso”, dijo Anmuth en un informe. “Nos movemos al margen porque creemos que las acciones estarán bajo más presión o dentro de un rango limitado el próximo mes”.

Anmuth ha tenido una recomendación de compra equivalente en Meta desde que la compañía se hizo pública por primera vez en 2012, según datos compilados por Bloomberg. También recortó el precio objetivo de sus acciones a US$ 284 desde US$ 385. Anmuth no respondió a las solicitudes de comentarios.

JPMorgan no fue el único en degradar Meta después de que la compañía diera un pronóstico de ingresos que no cumplió con las expectativas en medio del estancamiento del crecimiento de usuarios y la creciente competencia de TikTok. Al menos otras tres firmas cortaron sus recomendaciones.

En el otro extremo del espectro, Simon Baker de Societe Generale ha tenido una calificación de venta de la acción desde al menos 2015. Baker tampoco ha respondió a las solicitudes de comentarios.

Las acciones de Meta Platforms registraron el jueves pasado una caída jamás vista por Wall Street o Silicon Valley debido a que la base de usuarios de Facebook no logró crecer en el cuarto trimestre, el primer estancamiento en la historia de la compañía.

La sombría perspectiva y la ausencia de crecimiento de los usuarios activos mensuales llevó a muchos inversionistas a preguntarse si los mejores días de la acción ya quedaron en el pasado. No obstante, es posible que las acciones repunten dada la alta volatilidad observada recientemente entre las acciones tecnológicas.