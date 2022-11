Así, este año ha crecido la demanda de las empresas para implementar tiendas digitales dirigidas al comercio B2B, destacó José Carlos Barrenechea, gerente general de Media Lab, agencia de asesoría especializada en comunicación digital y comercio electrónico.

“Tras el despegue del B2C, la transformación digital ahora está impulsando el B2B. Ya estamos desarrollando varios proyectos de este tipo para diferentes empresas. Allí habrá un gran desarrollo en Perú”, subrayó.

Por su parte Yuriko Huayana, gerente general en Perú de la plataforma de comercio electrónico VTEX, detalló que este año en el país ha crecido entre 25% a 30% la demanda de las empresas para implementar tiendas online enfocadas en el comercio B2B.

“En este último semestre estamos cerrando grandes negocios B2B. Vemos un incremento de esta demanda, así como de negocios que ya eran B2C y que hoy están abriendo sus canales B2B para ventas al por mayor, por catálogo, a mayoristas, etc.”, señaló.

No obstante, Huayana asegura que por ahora solo el 3% de las empresas tienen un ecommerce B2B. Para el 2023 se espera un crecimiento adicional de 10%, estimó.

Entre las ventajas que genera el uso de estas plataformas, Barrenechea destaca que permite segmentar clientes, ofreciendo distintos tipos de promociones o descuentos según el volumen de las compras. También se pueden ofrecer líneas de crédito.

“A la empresa vendedora le ayuda a reducir costos, pues ya no tendrían que tener una fuerza de ventas tan grande. La empresa va a tener data centralizada de lo que compran los clientes y por temporadas; entonces también van a poder hacer mejores ofertas para sus clientes”, agregó.

Por su parte Yuriko Huayana destaca la automatización de procesos como ventaja del modelo B2B en ecommerce, que agiliza los procesos de compra. Por ejemplo, si antes para una compra un mayorista tenía que llenar un largo formato de excel con el detalle del pedido. Ahora “con un simple botón de volver a llenar el carrito se puede mandar la misma orden de compra”, anotó.

Entre los principales sectores que demandan el implementar una tienda digital para el comercio B2B destacan los proveedores mineros e industriales, refirió Barrenechea. “Allí tenemos a diferentes empresas, desde fabricantes de polos, zapatos, hasta lubricantes, entre muchos otros”, anotó.

El costo de implementar una plataforma de este tipo varía entre los US$ 6,000 a US$ 40,000, según la complejidad de la plataforma, más un costo de mantenimiento al mes de entre US$ 500 a US$ 2,000, indicó Barrenechea.

“Existe un gran potencial al digitalizar la información, pues te permite conocer mejor a los clientes. Y las que no tomen decisiones rápidas, en tiempo real, están en riesgo de desaparecer”, subrayó.

Por su parte Huayana refiere que un reto para el sector es saber aprovechar al máximo esta herramienta tecnológica. “Usualmente el principal detractor de este canal termina siendo el mismo ejecutivo de venta o gerente del canal tradicional. Entonces hay un gran reto en las personas, para entender que en conjunto la innovación ayuda a toda la empresa y no solo a un grupo de personas”, anotó.

El dato. Media Lab estima cerrar el año con ventas por S/ 4.5 millones, un aumento de 35% respecto al 2021. Para el próximo año la compañía espera crecer en un 25% adicional.