Walter Sciutto, gerente general de Contugas -distribuidor de gas natural en Ica- explicó a Gestión los elementos que hacen posible la instalación de una planta de urea ahora, a diferencia de hace 12 años cuando la empresa americana CF Industries presentó un estudio de impacto ambiental (EIA) para una planta petroquímica en Marcona (Ica) por US$ 2,000 millones. Iniciativa que no prosperó.

No solo eso, la firma colombiana -que forma parte del Grupo Energía Bogotá- está dispuesta a ceder el gas natural que provee a Ica para su funcionamiento a un precio que oscilaría entre US$ 3 a US$ 4 MMBTU (tarifa de distribución).

-¿Qué elementos hay ahora que hacen posible una planta petroquímica, a diferencia de lo que pasó en el 2010?-

En aquella época no había infraestructura: TGP no tenía terminada la ampliación del ducto; Camisea estaba renuente a firmar contrato (con CF Industries) ya que no tenía definición de precios muy clara para poder ofrecer; Contugas recién estaba entrando, por lo que el inversionista no tenía claro la fecha que iba a estar disponible el gas en su planta, a lo que se sumó el contexto internacional. Incluso desde el Estado se emitió una resolución ministerial (No. 042-2009-MINEM) en la que asignaba un área para la planta petroquímica en Marcona (Ica), pero las autorizaciones se demoraron muchísimo. Ahora, el escenario es opuesto: un mercado internacional de urea con precios por encima de los US$ 700 la tonelada. Además, la infraestructura ya está lista: los ductos de TGP y Contugas ya están construidos, por lo que no hay que hacer una inversión adicional para llegar con la demanda que requiere la petroquímica a Marcona, área que sigue estando disponible. A lo que se suma que tanto Pluspetrol, TGP y nosotros, tenemos la mayor voluntad de impulsar este proyecto para que se concrete.

-Esta voluntad de impulsar la petroquímica, ¿cómo se ha concretizado?-

Hay una comisión que se ha formado (desde el Gobierno) con integrantes del Minem, Produce, Midagri y MEF para implementar una planta de urea, que nos hizo unas consultas respecto a las variables necesarias para poder impulsar el proyecto y todos los actores -tanto nosotros como Pluspetrol- les hemos hecho llegar la información para que tenga todos los elementos para impulsar la petroquímica.

-¿Qué información han compartido? ¿estarían dispuestos a desarrollar una planta de urea?-

No estamos en condiciones de poder montar una industria petroquímica ya que es un negocio muy especializado y no somos especialistas en petroquímica. La información que hicimos llegar (al Gobierno) está relacionada a las características de nuestra infraestructura; la disponibilidad que tiene; la capacidad de transporte así como la cantidad de gas que podemos llevar, que abastecería con mucha holgura las necesidades que tiene una industria de esta naturaleza. Contugas -además- ya tiene avanzados los permisos de construcción y servidumbre para llegar hasta el polo petroquímico en Marcona (Ica).

-¿Cuánto gas natural pueden proporcionar para la planta petroquímica?-

La estructura de Contugas está preparada para trasladar 325 MMPCD de gas natural sin ningún inconveniente. Actualmente la demanda de Contugas está entre 25 a 27 MMPCD por lo que hay una capacidad holgada para abastecer a una planta de urea que oscila (su demanda de gas natural) entre 100 a 120 MMPCD. Incluso existe la posibilidad de poder extender el ducto -que es otra alternativa que creemos muy necesaria para la masificación del gas- desde el extremo de nuestra concesión, que es en Marcona (Ica) hacia el sur, para alimentar el nodo energético del sur.

-Esta propuesta de extender el ducto, ¿la piensan realizar ustedes?-

Hemos presentado esta propuesta al Minem, no para que lo hagamos nosotros, sino que creemos que es una medida- como actores del mercado- que contribuirá a la masificación del gas natural y dentro de esta línea, entendemos que la solución técnica y económica más conveniente para masificar el gas, es a través de una estructura en la costa. Para llegar a Mollendo y Ilo, son cerca de 630 kilómetros, en un trazo simple sobre la costa, sobre la Panamericana, en un terreno que no supera los 1,000 metros sobre el nivel del mar, que demandaría entre US$ 1,300 a US$ 1,400 millones frente a los US$ 5,000 millones que podría costar el gasoducto costa-sierra. Al mismo tiempo se puede lograr la interconexión con Arequipa, Moquegua y Tacna.

-¿Cuánto sería el precio/tarifa de distribución de gas natural a la planta de urea?-

Actualmente se puede lograr precios muy competitivos, cercano a US$ 3 y US$ 4 MMBTU aproximadamente. La inversión necesaria para proyectos petroquímicos de escala mundial oscila entre los US$ 1,600 y US$ 1,800 millones para consumos de 100 a 120 MMPCD de gas natural, en promedio.

-Contugas y la masificación de gas natural-

-¿Qué planes tiene para el 2023? ¿cuántas nuevas conexiones se espera concretar?-

Venimos avanzado con el plan quinquenal aprobado por Osinergmin, en línea con ello tenemos como objetivo conectar un número de clientes. En el 2023 -en concreto-se van hacer 10,000 nuevas conexiones a la red de Ica. Lo que hemos hecho este año es todo el tendido de redes en el centro de Ica, lo que fue una labor coordinado con el municipio. Han sido 47 kilómetros y tenemos 68,000 clientes al 2022.

-El Ejecutivo observó la ley N° 679 que tiene como objetivo la masificación del gas natural. Esta plantea la creación de un mecanismo de compensación para el acceso descentralizado del gas natural, que en la práctica es un subsidio. ¿Están a favor?-

El espíritu original del proyecto -que fue presentado por el Minem pero modificado por el Congreso- lo compartimos ya que ayuda a descentralizar (el gas natural) porque iguala los niveles de precios, de las distintas categorías, a lo largo del país. Hay que tener en cuenta que actualmente, en el interior el precio del gas natural es más caro que Lima, debido a que la capital tiene una demanda más grande que permite absorber, de manera eficiente, el desarrollo de inversiones lo que hace que tenga una tarifa unitaria más baja que el resto de regiones. Respecto al subsidio, estamos a favor en el sentido que fue conceptualizado inicialmente por el Minem.

-¿Cómo funcionaría este subsidio?-

Es un esquema de subsidio cruzado con Lima, que tiene las tarifas más bajas. Para que se vea la proporción: Lima tiene 600 MMPCD de consumo mientras que el resto del país no supera los 50 MMPCD. Asi que parte de la demanda de Lima va absorber los costos del resto del país. Hay un subsidio cruzado entre Lima y provincias.

-¿Implicaría un aumento en la tarifa de gas natural de los usuarios de Lima?-

Probablemente represente un pequeño incremento para poder subsidiar las tarifas del resto del país, pero no es significativo. Es importante mencionar que con esta ley -como fue planteada inicialmente- no solo se busca que las familias de menos recursos tengan acceso a gas natural sino también descentralizar la inversión en provincias, para que puedan acceder a ella las industrias y comercios de las regiones. Ya que -ahora- para este segmento es muy caro contar con gas natural.

-Contugas, además de Ica, ¿está analizando la posibilidad de distribuir gas natural en otra región?-

Actualmente, no.

-¿Lo ven como una meta en dos o tres años?-

No lo descartamos, pero todavía hay bastante por hacer en Ica ya que hay una infraestructura muy grande a la que le falta aprovechar su capacidad al máximo y hasta que no estemos en punto de equilibrio, para nosotros es difícil poder pensar en otro objetivo más allá de lo que tenemos en este momento.

