Un juez de Nueva York anuló el intento de Millicom International Cellular SA de desestimar una demanda presentada por Telefónica SA por un acuerdo fallido, despejando el camino para que la compañía telefónica española pueda continuar con su demanda.

“La moción para desestimar se niega en su totalidad”, dijo el juez Andrew Borrok en su decisión del 5 de enero.

El juez planteó, entre otras cosas, preocupaciones sobre la evaluación de Millicom sobre su obligación de comprar el negocio costarricense de telecomunicaciones de Telefónica. También preside el caso de Telefónica contra Millicom.

Telefónica anunció su demanda contra Millicom en abril por no completar la compra de US$ 570 millones. Telefónica dijo que había cumplido con las aprobaciones regulatorias, pero acusó a Millicom de no cumplir con sus obligaciones.

Millicom negó dichas acusaciones en el momento y dijo que no se emitieron aprobaciones, por lo que retiró el acuerdo.

Una portavoz de Millicom declinó comentar sobre lo que describió como desarrollos preliminares o de procedimiento en un litigio en curso. Reiteró la posición de la compañía de que ha cumplido plenamente el acuerdo de compra de acciones de Costa Rica, lo rescindió según los términos del acuerdo y que la demanda no tiene fundamento.

Un portavoz de Telefónica declinó hacer comentarios.