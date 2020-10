La petrolera estadounidense ConocoPhillips anunció que acordó adquirir a su rival Concho Resources por US$ 9,700 millones, una operación de la que resultará un gigante del sector valorado en US$ 60,000 millones.

La compra se cerrará en el primer trimestre del 2021 previa aprobación de las autoridades y cada acción de Concho se intercambiará por 1.46 títulos de ConocoPhillips, una prima de 15% sobre el precio de cierre bursátil del 13 de octubre, indicaron ambas firmas en una nota.

La nueva ConocoPhillips tendrá una base combinada de recursos de 23,000 millones de barriles de equivalente del petróleo, con un coste medio de suministro de US$ 30 por barril de WTI (West Texas Intermediate), de acuerdo al comunicado.

Las empresas estimaron que formarán la productora energética independiente más grande del país, con una producción de 1.5 millones de barriles diarios de equivalente del petróleo y una amplia posición en la llamada Cuenca Pérmica, situada entre los estados de Texas y Nuevo México.

Asimismo, señalaron que la nueva entidad quiere" liderar al sector en la transición energética" y que será “la primera empresa de petróleo y gas estadounidense que adopta una estrategia de riesgos alineada con (el acuerdo de) París para lograr una ambición de cero emisiones en el 2050”.

“El liderazgo y las juntas directivas de ambas compañías creen que la transacción afirma nuestro compromiso para liderar un cambio estructural en nuestro sector vital”, dijo citado el presidente y consejero delegado de ConocoPhillips, Ryan Lance.

Su homólogo en Concho Resources, Tim Leach, que se sumará a la cúpula ejecutiva, destacó que esta firma aplicará sus “recursos, capacidades y resultados superiores en el modelo de negocio del futuro”.

Se trata de la operación más grande del año en el sector energético, que atraviesa una época complicada por la caída de los precios provocada por la crisis de demanda del COVID-19 y la dificultad para lograr financiación y restructurar la deudas.

La nueva ConocoPhillips busca “mantener una fuerte calificación crediticia de grado de inversión en todos los ciclos de precio” y tiene una deuda neta de US$ 12,000 millones, de acuerdo a la nota.

El mes pasado anunciaron su fusión las petroleras Devon Energy y WPX Energy, que creaban así un productor no convencional de US$ 12,000 millones; y este verano Chevron anunció que compraba Noble Energy por US$ 5,000 millones.