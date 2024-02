La unión de Capital One , uno de los principales bancos de Estados Unidos, con Discover , especialista en tarjetas de crédito, sigue consolidando un sector que se desarrolla en un país donde el efectivo desaparece poco a poco.

La compra, por US$ 35,300 millones, se concretará a fines de 2024 o inicios de 2025, mediante intercambio de acciones con una prima de 27% para los accionistas de Discover.

Esta fusión debe ser validada por las autoridades regulatorias estadounidenses, pero el fundador de Capital One, Richard Fairbank, se mostró optimista en una conferencia con analistas este martes. Se trata, dijo, de “dos empresas bien posicionadas para recibir esta aprobación”.

La compra de Discover “añade US$ 218,000 millones de gastos anuales y 102,000 millones de créditos a la red de tarjetas de Capital One”, explicó Fairbank. “Eso nos permite aumentar nuestra rentabilidad”.

Esta operación “nos permite cambiar rápidamente de escala” declaró de su lado el presidente de Discover, Michael Rhodes.

“Competidores y socios”

Originalmente filial financiera de la cadena de tiendas Sears, de la cual se separó rápidamente, Discover se desarrolló a inicios de los 90 con las tarjetas de crédito. En 1997 fue comprada por Morgan Stanley, que la convirtió nuevamente en una empresa independiente en 2005.

Es la cuarta red de plásticos en el país, detrás de Visa, Mastercard y American Express. Está presente en más de 200 países y sus tarjetas son aceptadas en 70 millones de puntos de venta.

El titular de Capital One sostuvo que conservarán la marca Discover sobre la que se apoyarán para “reforzar” su red de créditos con tarjetas.

Discover se hizo conocida en Estados Unidos por ser la primera en desarrollar la idea de “cashback”, que permite al usuario de una tarjeta recuperar una fracción de lo que gasta, y a los bancos y redes de tarjetas de crédito les ofrece más datos sobre los hábitos de consumo de sus clientes.

La compra llevará a que muchas tarjetas que opera Capital One pasen a la red de Discover. El banco conservará su relación con Visa y Mastercard, muy fuertes en el exterior.

En los hechos, la nueva empresa producto de la fusión será “a la vez socia y competidora de Visa y Mastercard”, reconoció Fairbank.

Los mercados reaccionaron sin estruendo al anuncio: a media jornada Capital One subía apenas 0.67% en Wall Street a US$ 138,15, en tanto Discover ganaba 14,81% a US$ 126,86.