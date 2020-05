La compañía de alquiler de vehículos Hertz se está preparando para declararse en bancarrota tras no alcanzar un acuerdo con sus principales acreedores, que le dieron plazo hasta este viernes, informaron varios medios estadounidenses que citan a fuentes cercanas a la cuestión.

Según el diario The Wall Street Journal (WSJ), la empresa podría solicitar acogerse a la bancarrota esta misma noche.

La compañía se ha visto obligada a recurrir a este extremo debido a los problemas que venía sufriendo y que se intensificaron durante la pandemia después de las restricciones al tráfico aéreo y terrestre, "que ha diezmado el mercado de alquiler de vehículos".

"La bancarrota convertiría a Hertz en una de las corporaciones de más alto perfil" de Estados Unidos en verse incapaz de pagar a sus acreedores debido al impacto de la pandemia del nuevo coronavirus, según indica el rotativo.

Los prestamistas solicitaron una compensación por parte de la empresa a cambio de una nueva extensión de los plazos, pero las partes no llegaron a un acuerdo, dijo el WSJ.

Hertz tiene una deuda de aproximadamente US$ 19,000 millones, compuesta por US$ 4,300 millones en bonos y préstamos corporativos y US$ 14,400 en deuda respaldada por vehículos.

El pasado 12 de mayo, el canal especializado CNBC aseguraba que habían aumentado las preocupaciones sobre la capacidad de Hertz de satisfacer el pago de sus obligaciones, especialmente después de que anunciara que sus acreedores le dieron hasta este viernes para lanzar un plan de refinanciación de la deuda y evitar declararse en bancarrota.

La empresa, con sede en The Estero, en el estado de Florida, y cuyo principal accionista es la empresa Carl Icahn, que posee un 38.94 % de las acciones, anunció el 11 de marzo que estaba en contacto con sus accionistas y consejeros para desarrollar una estrategia de financiación.

El WSJ y el New York Times apuntan que Hertz lleva años intentado reestructurar su negoció y compitiendo con empresas similares como Enterprise Holdingd o Avis, además de con compañías de alquiler de vehículos con chófer como Uber o Lyft.