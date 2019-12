¿Cuánto ha cambiado la conectividad y el consumo en el país en los últimos e 20 años? A inicios del nuevo milenio, solo dos de cada 10 peruanos ingresaban a la red; hoy, cerca del 85% está conectado casi dos horas y media diarias en promedio. Por supuesto, gracias a este boom el smartphone también ha tenido un importante crecimiento, pasó de 12% de penetración en el 2013 a 79% en el 2019. Estos dispositivos han hecho posible que el consumidor acceda a múltiples servicios y contenidos disponibles en la palma de su mano, según el estudio El estudio Target Group Index (TGI), de Kantar IBOPE Media.

Un vistazo a la comunicación

En 2001 apenas el 5% afirmaba enviar y recibir comunicaciones instantáneas a través de páginas de mensajería, mientras que en 2019 ese porcentaje llegó a 79% mediante aplicaciones como WhatsApp, Skype, Messenger, entre otras; sumado al uso de emails que creció de 15% a 47%.

Otro indicador importante es que en las últimas dos décadas ha habido una explosión del video como formato: mientras que el número de personas que ve televisión tradicional -lineal- se mantuvo estable con un 98% entre el año 2000 y el 2019; el porcentaje de quienes consumen audiovisuales bajo demanda -no lineal-, incluyendo streaming en vivo, ha ido en ascenso y representa cerca de un 82% en el país. “El contenido on demand existe hace tiempo solo que en formatos diferentes; con la expansión de internet y de la conectividad se ha multiplicado, pero lo interesante es que no ha desplazado a la TV”, aseguró el CEO del Clúster Pacífico,Francisco Carvajal.

Los medios han mantenido su dimensión: además de su ya consolidado papel de entretener, las personas continúan consultándolos para informarse. Desde el 2011 hasta el 2019 el número de entrevistados que valora la actualización de las noticias se ha mantenido en 94%. No obstante, con el surgimiento de los blogs, foros online y redes sociales, el espectador también ha empezado a compartir su propio material noticioso. La producción de contenido en las redes sociales, por ejemplo, ha aumentado de un 11% a un 51% en los últimos 8 años.

Nuevas formas de pensar

Los hogares peruanos también se han transformado. Cada vez hay más personas solteras, parejas casadas sin hijos, relaciones de compromiso en la madurez y, con el tiempo, han disminuido las familias con niños. Además, ha ido cambiando la identidad religiosa: en los últimos cinco años el porcentaje de ciudadanos para quienes su fe es algo importante pasó de 85% a 71%. Por otro lado, el disfrute de la vida y del tiempo libre han ido cobrando más importancia que el trabajo.

Aunque la preocupación por la salud se ha mantenido en el mismo nivel, más peruanos se animan a hacer ejercicio físico: entre el 2001 y el 2019 el porcentaje de personas que prefiere caminar creció de 52% a 69%. Además, el consumidor demuestra su interés constante por cómo están influyendo sus hábitos en la preservación del planeta. Para el 66% de ellos, las empresas deberían ayudar a sus clientes a ser responsables con el medioambiente.

¿Qué viene ahora?

El consumidor, todavía más empoderado y conectado, representa un gran desafío para las marcas, los medios y las plataformas digitales que necesitan mantener su relevancia en un mundo que continuará en constante cambio. “Entender al público, conocer sus hábitos, cómo se comporta, lo que les gusta y en qué cree, es parte esencial para preparar un plan de medios eficaz. Comprender a la audiencia es el primer paso para optimizar las inversiones del negocio, por eso el TGI es una herramienta poderosa para obtener ese conocimiento y es una solución que acompaña la evolución de los peruanos, reflejando los deseos de una población compleja y diversa”, destacó Francisco Carvajal.