El COVID-19 y una nueva cuarentena vuelven a arremeter contra el mercado de textos escolares. El año pasado las ventas de la industria se vieron diezmadas hasta en un 50%. Sin embargo, esta vez podría ser algo diferente.

Las editoriales de textos escolares trabajan por temporadas. La campaña de ventas abarca desde enero hasta finales de abril. “Lo que no vendemos en ese lapso ya no se coloca el resto del año. Durante otros meses realizamos mantenimiento de clientes, pero no hay más ventas”, comenta William Grisales, líder educativo de Ediciones Norma.

Este año, aproximadamente el 30% de los colegios que atienden las editoriales han optado por no usar textos escolares. “Este es un fenómeno preocupante que ha golpeado a la industria”, indica.

Desde hace meses ya se podía anticipar que este año las clases podrían ser, al menos en parte, a distancia, lo que iba a demandar mayor cantidad de recursos digitales. Por ello, desde Ediciones Norma empezaron a fortalecer sus plataformas.

Una de ellas es Educa, que combina una plataforma LMS (Learning Management System) con contenido educativo producido por Ediciones Norma.

“Hemos hecho esta vinculación para que alumnos, padres y maestros puedan trabajar de manera directa y con trazabilidad, es decir, que tengan la opción de medir el avance de los alumnos”, explica Grisales.

La plataforma Educa cuenta con 750 recursos entre libros, videos, links, documentos en pdf, presentaciones, descargables y juegos.

Crecimiento

La plataforma Educa, en comparación al 2020, paso de representar el 15% de los ingresos de Ediciones Norma a participar esta vez con el 65%.

“Si bien este cambio es relevante, canibaliza los ingresos de textos escolares. No crecemos en el mercado. Hemos alcanzado nuevos colegios con esta alternativa, pero hemos perdido otros que ya no usan libros”, afirma Grisales.

“Ahora tenemos dos modalidades de negocio: vender exclusivamente la plataforma para colegios que solo usan soporte digital o vender la plataforma añadida a los textos escolares impresos que compran los padres de familia”, agrega.

Pese a que la cuarentena obligó a las editoriales a cerrar sus puntos de venta presencial, a diferencia del año pasado, ahora sí pueden ofrecer sus libros por e-commerce. Ediciones Norma ha implementado incluso dos portales para el comercio electrónico. Grisales considera que, pese a la coyuntura, aún es posible superar las ventas del 2020.