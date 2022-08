Así, se alista un proyecto grande en la zona de Collique, “que se viene densificando, camino a convertirse en un distrito,con edificios de buena altura agregando comercio en el nivel calle sumando valor a la vivienda”, dice Juan Manuel Muñoz, gerente general de A&M Gestión y Desarrollo, empresa que asesora el componente comercial del proyecto que desarrolla Líder.

Son cinco manzanas de edificios de vivienda donde todo el frente comienza a ser una línea comercial. “Comas era para hacer casas y luego se dio la autorización para hacer edificios de cuatro pisos en la zona al lado del Mall Plaza Comas, pero hoy se da permiso de construcción para 10 pisos y se están generando avenidas que no existían”, comenta a su turno Ernesto Aramburú, director gerente de la empresa.

Plazos

La primera etapa, que podría estar operativa en julio del próximo año, va a lo largo de 120 metros (que son unos 12 locales, cada uno de 50 metros cuadrados) frente a calle de tiendas comerciales, en las que se puede incluir tiendas de servicio.

Y vienen muchas más, ya que esta primera etapa es la que tendrá menos espacios comerciales dentro de lo que será esta nueva urbanización, Alameda del Retablo.

“En ese caso se trata del nuevo strip center”, dice Muñoz, quien no descarta que se puedan tener dos niveles de piso comercial. Es que en opinión de Ernesto Aramburú, el hacer un strip center en estos momentos es complejo en Lima debido al alto precio del metro cuadrado, de no menos de US$ 500. “Una opción es provincias. Por eso este tipo de proyectos mixtos fluyen más”, comenta.

Cartera

Pero A&M Gestión y Desarrollo tiene una cartera de proyectos más amplia. No solo se han dedicado al diseño y conceptualización de proyectos.

“Nos vamos reinventando, pasamos a ser corredores de mercado especializados en comercio y también nos enfocamos en el desarrollo de urbanizaciones, segunda vivienda en Cieneguilla, casas de campo en el sur, edificios en Ancón, y ahora estamos viendo ciudades satélites cerca a Huacho”, dice Aramburú.

Otro negocio es el arriendo o venta del conjunto de espacio comercial como flujo de renta. Así, ya han vendido una placa en Barranco y otra en San Miguel.

EN CORTO

Proyecto en Miraflores. Uno de los proyectos que desarrolla actualmente A&M se ubica en Miraflores, en la avenida Pardo, y tendrá un mix de hotel, oficina y espacio comercial, que se desarrollará sobre 3,000 m2 pero con una edificación horizontal. “Este es un proyecto que nace por un financiamiento de US$ 100 millones”, señala Juan Manuel Muñoz.

Asimismo, junto a la Beneficencia de Lima han diseñado un proyecto mixto en el Centro de Lima con oficinas, vivienda y comercio.