Esta primavera, Sotheby’s Nueva York subastará cerca de US$ 150 millones en arte y joyas propiedad de la heredera petrolera Anne Marion, quien falleció el año pasado.

La venta consta de varias obras de arte de primera línea que permanecieron en la colección de Marion durante décadas, y llega en un momento en que —gracias a la agitación por transacciones solo en línea— las obras de arte de primer nivel escasean en las ofertas de subasta.

Marion, quien heredó una fortuna petrolera construida sobre una fortuna ganadera de Texas, fue presidenta de Burnett Oil Company, Burnett Ranches y la fundación Burnett Foundation en Fort Worth, Texas.

Como gran filantrópica, fundó el museo privado Georgia O’Keeffe Museum en Santa Fe en 1997 con US$ 10 millones en capital semilla. También encabezó la expansión de US$ 65 millones del Modern Art Museum de Fort Worth y sirvió durante un período como síndica del Museo de Arte Moderno de Nueva York. A través de sus donaciones caritativas, Marion regaló más de US$ 600 millones.

Coleccionista de toda una vida

Todo el tiempo, Marion estaba adquiriendo arte para ella.

“Toda la vida fue una coleccionista apasionada”, dice Michael Macaulay, vicepresidente sénior y especialista internacional sénior en arte contemporáneo de Sotheby’s. Las obras que se subastarán, continúa, “fueron adquiridas principalmente en la década de 1980 y algunas en la década de 1990”.

Aproximadamente 200 lotes de la colección de Marion serán incluidos en múltiples ventas, dice Macaulay. Dieciocho de las mejores obras de arte se presentarán en una venta nocturna independiente; el resto, incluida una venta de joyas independiente con un par de aretes de clip de esmeraldas y diamantes estimados en US$ 150,000, se extenderá a lo largo del 2021.

A Marion le sobreviven su esposo, John Marion, expresidente y principal subastador de Sotheby’s Norteamérica, con quien se casó en 1988.

Los mejores lotes

El lote principal de toda la venta es una obra del pintor expresionista abstracto Clyfford Still, PH-125 (1948-No. 1), de 1948. Estimada entre US$25 millones y US$35 millones, el trabajo es una rara instancia de la producción del artista. Aproximadamente 95% de todo lo que ha creado está en el museo Clyfford Still Museum en Denver.

También hay una obra de Richard Diebenkorn, Ocean Park No. 40, de 1971, estimada entre US$ 20 millones y US$ 30 millones, que, según Macaulay, Marion adquirió a principios de la década de 1980.

Sotheby’s también venderá la obra Double Elvis de Warhol, 1963, que está estimada entre US$ 20 millones y US$ 30 millones. El mercado de Warhol lleva más de media década a la baja, reconoce Macaulay, pero advierte en contra de interpretar demasiado las cifras generales.