Surgicorp se basa en la importación de productos, representando a más de 50 compañías de tecnología para medicina en Perú, Bolivia y Ecuador, explicó Carlos Del Campo CEO y fundador de la empresa. En total, comercializan 1,000 ítems.

Surgicorp provee injertos óseos para pacientes con pérdidas de tejidos (estos se importan desde Estados Unidos). Además, cuentan con la división de ortopedia, en la que ofrecen prótesis para cadera, hombros y rodillas; osteobiológicos; neurocirugía; equipos médicos para quirófano, entre otros.

Este año, la empresa impulsará la tecnología de navegación y robótica, aseguró Del Campo. “Ya contamos con navegadores que funcionan como un GPS e indican al cirujano cuál es la ruta para extraer; por ejemplo, un tumor sin dañar los tejidos”, detalló.

Así, el exoscopio robótico es una de las tecnologías más novedosas para la visualización de cirugías abiertas y microcirugía en neurocirugía. Estas innovaciones, además, permiten una recuperación más rápida de los pacientes, explicó Del Campo.

Equipos médicos de alto valor

Una tecnología de vanguardia como el exoscopio puede bordear entre los US$ 200,000 a US$ 250,000. Actualmente, Surgicorp opta por el arrendamiento para hacerlos más accesibles al mercado, con un valor por intervención de casi US$ 4,000. La empresa ya cuenta con tres navegadores en Perú. Estos son utilizados para procedimientos complejos como el cáncer.

“Tenemos un programa agresivo para invertir en más maquinaria y equipos médicos para colocarlos por consignación”, aseguró Del Campo. De esta manera también impulsarán las ventas de instrumentos para cirujía.

“Este 2024 invertiremos US$ 1 millón en equipamiento”, indicó el ejecutivo. Del Campo sostuvo que lo que ayudará a impulsar sus ventas este 2024 son las ampliaciones de clínicas, así como la inversión en hospitales.

Además, señaló, hay procedimientos que quedaron pendientes durante la pandemia y que hoy vienen realizándose.

Los datos sobre Surgicorp

Cobertura. Surgicorp se encuentra en casi todos los hospitales y clínicas.

Ventas . El 70% se generan en el sector privado y el 30% en el público.

. El 70% se generan en el sector privado y el 30% en el público. Facturación . Asciente a US$ 30 millones al año.

. Asciente a US$ 30 millones al año. Equipo. La compañía cuenta con 150 colaboradores.

