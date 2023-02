Así, al 2021 las ventas de cigarrillos electrónicos en Perú ascienden a US$ 4.8 millones, según la firma de investigación de mercados. A pesar de ello, esta cifra es aún muy reducida si se compara con las de cigarrillos tradicionales, que obtuvo US$ 252 millones en dicho año.

Tal como lo define Euromonitor International, esta categoría de productos se distingue de los cigarros tradicionales por su producción de vapor a través de un proceso de calentamiento en lugar de la combustión. Asimismo, estos dispositivos no contienen tabaco, sino un líquido con nicotina.

Desarrollo de mercado

Las grandes tabacaleras han apostado por esta categoría y están dinamizando el mercado ingresando a tiendas de conveniencia con productos más asequibles e incluso descartables. Es el caso de British American Tobacco con Vuse Go, que ya se ofrece en algunas tiendas Listo en Lima.

La canadiense Stlth, de reciente ingreso, eligió al Perú como su segundo país para invertir en la región después de Colombia. Juan Pablo Sánchez, gerente general de Stlth Perú, comenta que el mercado local podría alcanzar los S/ 100 millones.

Además, asegura que el ingreso de productos como Vuse, permitirán que el mercado crezca exponencialmente. “El nivel de distribución que tienen es gigante. Se encuentran en casi el 100% de las tiendas que venden licor o snacks, lo que permitirá abrir la puerta a nuevas empresas”, declara.

Sánchez señala que otro factor clave para invertir en Perú es que el perfil del consumidor local es similar al colombiano. “Esto nos da certeza que hay posibilidades de alcanzar un desempeño similar de aquel país, que obtuvo un crecimiento de 185% en los últimos años”, dijo.

Planes de Stlth

A nivel mundial, Stlth factura alrededor de US$ 250 millones. La firma ingresó al mercado peruano hace siete meses con una inversión de US$ 1 millón y tiene previsto alcanzar los US$ 11 millones en los próximos años.

“Tenemos que estar donde está el cigarrillo para entregar una alternativa a los fumadores. Si bien hemos ingresado a Tambo y Oxxo, nuestro objetivo es llegar a 3,000 puntos de venta entre canal moderno, tradicional y las tiendas especializadas de vapeo, canal que ha tenido mejor performance por la propuesta en experiencia hacia el consumidor final”, finaliza.

Philip Morris

Otra tabacalera de escala global que ha ingresado a esta categoría es Philip Morris, Iqos, su alternativa sin combustión, producto que ya se comercializa en 73 países, donde se destaca Colombia, Guatemala y Costa Rica. Actualmente, la empresa estima que poseen aproximadamente 24.9 millones de usuarios.

Silvia Barrero, vicepresidente de Asuntos Externos para el Clúster Andino de Philip Morris, indica que una de sus metas para el 2025 se centra en conseguir que sus ingresos netos provenientes de productos sin combustión como IQOS, representen más del 50% del total, donde hoy ya representan el 32%. Iqos aún no está disponible en el mercado peruano y la vocera optó por no confirmar su ingreso.