China explora fusión de operadoras de telefonía Unicom y China Telecom

El Gobierno de China está explorando la fusión de dos de los principales operadores de telefonía del país para acelerar el desarrollo de los servicios móviles 5G, informó el martes la agencia de noticias Bloomberg tras a personas familiarizadas con el asunto.

La fusión, de llevarse a cabo, supondría la unión de China Unicom , controlada por el Estado, con China Telecom , para crear un grupo con una capitalización bursátil de más de US$ 70,000 millones. La nueva firma seguiría estando por detrás de la competidora China Mobile.

China está presionando para competir conEstados Unidos en una carrera para dominar las redes móviles 5G de próxima generación, una tecnología considerada como estratégicamente importante tanto en Pekín como en Washington, especialmente en el contexto de las crecientes tensiones comerciales.

China Unicom, formalmente conocida como China United Network Communications, dijo que no estaba al tanto de la situación, en respuesta a la información sobre una posible fusión.

China Telecom se remitió a su respuesta a las preguntas sobre una fusión en la reciente conferencia de resultados provisionales de la empresa, en la que dijo que no se le notificaron dichos planes.

Bloomberg dijo que las principales autoridades del país están revisando una propuesta para combinar China United Network Communications Group Co (China Unicom) y China Telecommunications Corp, y agregó que no se ha tomado una decisión, por lo que la fusión podría no tener lugar.

Entre los dos operadores tienen cerca de 600 millones de clientes de telefonía móvil, según datos de julio de este año.

Las acciones de China Unicom y China Telecom subieron el martes después del reporte sobre la fusión. Se había especulado sobre la combinación de las dos compañías durante varios años.