Con la explosión de ventas por e-commerce, empresas de servicios de logística se preparan para cerrar un buen año. Este es el caso de Chazki, la firma peruana que ya tiene presencia en cuatro países y espera seguir consolidándose en más ciudades de la región. En conversación con Gestión, el CEO detalla los planes que desplegará la empresa, así como las nuevas tendencias que se observan en el mercado.

¿Cómo le ha ido a Chazki en los últimos meses?

Nos ha ido muy bien, hemos consolidado nuestra operación en 19 ciudades de cuatro países. Uno de los servicios que más han crecido en los últimos meses es el de envío rápido. Es decir, entregas en el mismo día.

¿Cuánto han avanzado los envíos express?

Antes de julio solo el 6% de nuestras entregas eran envíos rápidos, hoy ya representan el 20% de todas las entregas. Vemos una fuerte apuesta por las entregas rápidas por parte de empresas de distintos sectores. Y es que cuando los clientes reciben sus pedidos en corto plazo, se incrementan las posibilidades de una repetición de compra, que es el objetivo de todos los comercios.

¿Estos son generalmente envíos de pocos artículos?

Al inicio, observábamos esta tendencia, pero a medida que ha crecido la demanda por este servicio vemos que también aumenta el ticket y el tamaño del pedido.

¿Qué otra tendencia han observado en los últimos meses?

En los últimos meses, realizamos un estudio interno para analizar los puntos donde estábamos realizando las entregas. Si comparamos la etapa prepandemia con la actual, comprobaremos que se han incorporado nuevos clientes a los ecosistemas de e-commerce. Las zonas de Lima donde más se han multiplicado los clientes nuevos son en las periferias de la capital. Este fenómeno también lo hemos observado en otras ciudades de la región.

¿Estas nuevas tendencias modificarán la necesidad de personal?

Definitivamente, las empresas están utilizando asesores de ventas que ya no son tan necesitados para entrenarlos en lo que se denomina picking y packing (recoger y embalar) para entregar a los operadores logísticos. Este personal va a ser el más demandado para la campaña navideña, y proyecto que se incrementarán las contrataciones por ese lado.

¿Cuáles son los principales sectores que atienden?

Atendemos e-commerce, marketplaces, retail y supermercados. Todas las partes de la cadena logística están evolucionando mucho, no solo la parte en donde nosotros operamos, que es la última milla.

¿Qué otras partes de la cadena están adaptándose a los nuevos requerimientos?

Por ejemplo, en retail ya no solo hacemos recojo en almacenes. Las empresas de este sector han identificado que por naturaleza sus tiendas están muy bien ubicadas, pero no todos los consumidores están volviendo a las tiendas. Por ende, este espacio libre lo están utilizando para empacar productos de e-commerce y así se puedan lograr entregas más veloces. También vemos un crecimiento en lo que se denomina dark stores o dark warehouses (tiendas ocultas).

¿A qué hace referencia este término?

Anteriormente la prioridad de las empresas era encontrar tiendas con ubicaciones ideales puerta a calle para poder acercarse a sus clientes. Lo que vemos es que en lugar de invertir tanto en estos alquileres de tiendas, las empresas están colocando pequeños almacenes a puerta cerrada en zonas estratégicas; similar a como operan las cocinas ocultas.

En estas tiendas no se invierte en acondicionamiento y solo funcionan para despachar los ítems más demandados. Así, los servicios logísticos no se tienen que trasladar hasta almacenes muy lejanos y se logran entregas más veloces.

¿Qué tipos de vehículos operan en las flotas de Chazki?

Nosotros no tenemos vehículos propios, sino un programa donde los conductores de afilian a Chazki. Actualmente tenemos 8,000 afiliados en toda nuestra red, donde el 55% son vanes, 40% motos y el 5% corresponden a otros vehículos.

A medida que se han ido expandiendo, ¿por qué tipo de vehículo ven mayor necesidad?

Para los servicios express vemos mayor necesidad por motos; sin embargo, muchos de nuestros clientes –de e-commerce o marketplaces– ofrecen envíos desde el día siguiente de la compra y para eso funcionan mejor las vanes. Todas las líneas de e-commerce están creciendo, se necesita un mix variado para atender las distintas necesidades.

¿Incorporarán nuevos tipos de vehículos?

Por ahora, no lo hemos contemplado, nuestro foco son paquetes medianos hasta máximo una televisión de 40 pulgadas. No entregamos línea blanca o muebles, pero no descartamos hacerlo más adelante.

De cara al 2021, ¿qué planes desplegará Chazki?

Estamos tomando más fuerza en el segmento de ventas directas al consumidor. Durante la pandemia, las empresas de consumo masivo empezaron a atender de manera directa a su consumidor. Esta tendencia no solo se está manteniendo en el Perú sino también en otros mercados. Cabe resaltar que para que funcionen correctamente, estas necesitan tener una compra mínima.

Chazki se expandió en México y va por Colombia

La empresa con presencia en 19 ciudades de la región se expandió recientemente en México. “Agregamos en este país las ciudades de Mérida, Cuernavaca y Tijuana”, dijo Gonzalo Begazo.

Indicó que en el 2019 aterrizaron en Monterrey y Guadalajara. Estas operaciones ya son más representativas para Chazki que las otras capitales de la región, como Lima y Santiago. “El mercado mexicano es muy atractivo, tanto por la densidad poblacional como por la penetración avanzada del e-commerce, todos los niveles socioeconómicos apuestan por esta modalidad”, anotó.

De cara al 2021, la empresa busca aterrizar en las ciudades colombianas de Medellín y Bogotá. “Nos parece muy atractivo este mercado porque es más estable incluso que Chile o Perú, el plan es hacerlo a través de nuestros clientes regionales y apalancarnos en ellos”, aseguró.

Asimismo, Chazki se seguirá expandiendo a más ciudades de Perú y Argentina.