Las razones de peso detrás de este dato están, sobre todo, en el plano local. Los recientes desastres naturales merman el optimismo empresarial. Un 42% de los encuestados señaló la disminución de ventas como la principal afectación, un 35% hizo lo mismo, pero con el corte en cadenas de distribución.

Uno de los más impactados fue el ‘agro’. “En los últimos 14 meses hemos tenido por lo menos 5 exterioridades que se unen a precios bajos de los principales productos de agroexportación como la palta y arándanos para que la industria esté golpeada. Eso hace que ajustemos nuestras expectativas de venta para abajo”, explica Jorge Ramírez, gerente general de Netafim Perú y ex CEO de Camposol.

Sectores como consumo masivo mantendrán sus objetivos de crecimiento, pero se mantendrán alertas en los próximos meses. “Con la obstrucción de vías en el sur, que se mantiene, es todo un problema traer y sacar mercadería. Creo que (otros sectores) están siendo precavidos ante la situación del país. Esperemos que tanta agitación política no empiece a contaminar la economía”, dice Humberto Zogbi, director de Alicorp y ex gerente general de Coca Cola Perú.

El sondeo también destaca que los empresarios están “insatisfechos” (52%) o “muy insatisfechos” (24%) con la gestión del gobierno actual para enfrentar los desastres naturales recientes. Ambas alternativas juntas suman 76%.

“Esos números no me sorprenden. La insatisfacción con la capacidad gubernamental para enfrentar desastres naturales no es de ahora. Simplemente esto sigue empeorando la percepción de que el gobierno no está preparado para ello y es tremendamente ineficiente”, comenta Mariana Rodríguez, directora de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y de la aseguradora MAPFRE.

Presión internacional

Factores externos también han impactado en las expectativas de crecimiento este 2023 dentro del empresariado peruano. Ante la pregunta “¿qué tanto diría que el desempeño de la economía global afecta el desempeño de su empresa?” los encuestados respondieron en un 52% que “afecta algo” y 37% que “afecta mucho”. Ambas alternativas alcanzan 89% en conjunto.

Una de las razones esgrimidas por el Barómetro son los aumentos de las tasas de interés: el 81% de los encuestados indicó que impactan en sus empresas. Sin embargo, no serían las únicas.

“En el agro el principal golpe vino derivado de la guerra de Rusia con Ucrania: el incremento del costo de los fertilizantes”, afirma Ramírez, de Netafim.

Las aseguradoras también analizan el golpe. “El Niño Costero no es un fenómeno aislado. Es parte del cambio climático que está volviendo los desastres impredecibles. Ya no siguen el histórico. Eso se discute en el mundo de los seguros porque crecen los siniestros y las pólizas se activan”, explica Rodríguez, de MAPFRE.

Ese conjunto de factores mantendrá la cautela del empresariado. “El costo de las materias primas, las tasas de interés, el precio de los hidrocarburos. Es un mundo un poco loco. Yo estimo que en un par de años recién las cosas se tranquilizarán. No creo que antes”, cree Zogbi, de Alicorp.

El eterno problema de la falta de prevención

Por Patricia Rojas, directora de Public Affairs de Ipsos Perú

No cabe duda de que los recientes desastres naturales han afectado a los ciudadanos peruanos, dejando varias decenas de pérdidas humanas y miles de damnificados. La falta de preparación del Perú para enfrentar las consecuencias de climas extremos como lluvias, inundaciones, huaicos, etcétera, es un tema recurrente en nuestra historia, que parece no tener solución.

Esto se refleja en la baja evaluación la mayoría de los participantes que respondieron la tercera edición del Barómetro de los CEO de Gestión e Ipsos hacia la gestión del gobierno frente a esta coyuntura: el 75% de los encuestados se encuentra insatisfecho. En la arena económica, la forma en que se han visto afectadas las empresas se centra en los siguientes aspectos: la disminución de las ventas (42%), corte en cadenas de distribución (35%), operaciones en provincia paralizadas (33%) y demoras en entrega de suministros (32%).

A esto se suma la crisis externa. La mayoría de CEO participantes en el Barómetro señala que se ven afectados por el desempeño de la economía global (89%) y el aumento gradual de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal (80%).

Así, tomando en cuenta los resultados en el primer trimestre de las empresas de los CEO participantes, solo un 12% piensa que sus proyecciones estarán por encima de lo proyectado para el 2023, mientras un 44% cree que estarán al nivel de lo proyectado y un porcentaje similar considera que estarán por debajo de lo proyectado.

Es inaceptable que haya tantos costos para los peruanos en temas que podrían ser manejados a través de la prevención. Es urgente que nuestras autoridades utilicen de manera adecuada los recursos que ya existen para gestionar eficientemente los riesgos de desastres naturales. Para lo cual es necesario que haya articulación, capacidades y transparencia en el manejo de recursos.