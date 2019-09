Adam Neumann, cofundador de WeWork, inició conversaciones con la junta directiva y los inversores para discutir su futuro rol en la firma emergente dedicada al alquiler de oficinas, incluida la posibilidad de renunciar a su título como presidente ejecutivo, dijeron personas cercanas al tema.

Neumann aún no acuerda su salida como CEO de WeWork, matriz de We Company, y no hay certeza de que lo haga, según las fuentes. Sin embargo, un anunciado desafío al directorio de parte de los inversores, entre ellos SoftBank Group Corp y Benchmark Capital, quedó suspendido hasta que las negociaciones produzcan resultados, agregaron.

Si las conversaciones con Neumann llevan a resolver el conflicto, podría evitarse un enfrentamiento entre SoftBank y uno de sus mayores inversiones. We Company pospuso su oferta pública inicial la semana pasada tras la decisión de los inversores, no solo por sus crecientes pérdidas, sino también por el control inusualmente firme de Neumann sobre la compañía.

Esto fue un duro golpe para SoftBank, que esperaba que la OPI de We Company reforzara su patrimonio al intentar atraer a inversores para su segundo Vision Fund de US$ 108,000 millones. El conglomerado japonés invirtió en We Company a una valoración de US$ 47,000 millones.

Pero el escepticismo de los inversores llevó a la “start-up” a considerar una posible OPI a principios de este mes de tan solo US$ 10,000 millones, informó Reuters.

Una posibilidad que Neumann está discutiendo es la de iniciar una transición para asumir como presidente, dijeron las fuentes. No se pudieron conocer detalles de las conversaciones y lo que Neumann solicitaría a cambio de renunciar a su cargo de CEO.

Otra opción sería que Neumann permanezca como presidente ejecutivo y que un presidente independiente sea contratado para unirse al directorio, según una de las fuentes.

Si Neumann acepta una transición en el liderazgo de la empresa, es poco probable que We Company continúe con sus planes para completar una OPI a fin de año.