Para este 2023 la inversión prevista es de S/ 45 millones, un monto superior a los S/ 30 millones invertidos en el 2022, indicó Carlos Montero, VP de Desarrollo Urbano de Centenario.

Explicó que la inversión estará dirigida al desarrollo de la cuarta etapa de este parque, prevista para el segundo semestre, y también para otras obras de infraestructura, como ampliar la pista de la Avenida Industrial que da acceso a las instalaciones, construir reservorios, subestaciones eléctricas y ampliar las áreas verdes del parque industrial.

Cabe recordar que en noviembre del 2022 Centenario terminó de desarrollar la tercera etapa de este proyecto, en un área total de 157,000 m2 y 74 lotes. La cuarta etapa se desarrollará en un área de 133,000 m2 y 64 lotes.

“El 95% de las dos primeras etapas ya está vendido. Durante este año impulsaremos la comercialización de la tercera etapa y hacia el tercer trimestre lanzaremos la cuarta etapa”, remarcó Montero.

Tal como ocurrió el año pasado, para este 2023 también se prevé que la mayor demanda será de lotes pequeños, de entre 1,000 m2 a 2,000 m2, y de lotes medianos, de entre 2,000 m2 a 10,000 m2, estimó el ejecutivo.

“La mayor demanda no es para abrir fábricas, que lo harían las grandes empresas, sino de medianas empresas, y de empresas de logística que buscan terrenos para almacenaje o centros de distribución para la zona sur de la capital”, indicó Montero.

En el 2022 MacrOpolis vendió lotes por un total de 131,000 m2. “Para este año esperamos crecer un 10% en las ventas respecto al año pasado, muy enfocados en lotes chicos y medianos”, subrayó.

MacrOpolis cuenta con un total de 180 clientes. “De ellos, entre 50 a 60 ya están operando en los lotes o están a punto de empezar a funcionar. Si nos va bien, este año cerraremos con un total de 200 empresas”, anotó.

Coyuntura afecta demanda de lotes grandes

En el caso de los grandes clientes -que demandan lotes por encima de los 10,000 m2- Montero refirió que las ventas se han visto mermadas, sobre todo desde hace un año, por la incertidumbre política.

“Este mercado es muy sensible a la coyuntura política. Cualquier incertidumbre que afecte a las proyecciones económicas del país influencia en la toma de decisiones de clientes para comprar grandes lotes industriales, con inversiones de US$ 10 a US$ 15 millones, sobre todo cuando no hay un panorama claro sobre cómo va a ser el desarrollo económico de un país, que garantice que esta inversión va a ser rentable”, señaló Montero.

“No es que las inversiones se hayan ahuyentado, sino que la coyuntura hace que se tomen más tiempo para decidirse. Para inversiones de esa magnitud, antes se tomaba entre seis a ocho meses para tomar la decisión, ahora el tiempo promedio es de año y medio”, agregó.

El ejecutivo estima que -en caso haya un adelanto de elecciones presidenciales- la demanda de lotes grandes seguirá contenida hasta que se definan los candidatos con mayores preferencias en las encuestas.