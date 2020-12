La reunión en Indecopi de la Junta de Acreedores de Doe Run culminó al mediodía sin lograrse acuerdos, informó Luis Castillo, representante de los trabajadores.

“Se ha suspendido la reunión para el día 9. No han tomado en cuenta la posición de los trabajadores”, señaló Castillo en Exitosa.

Criticó que no se está cumpliendo con los acuerdos tomados el 15 de setiembre, para vender la mina de Cobriza y adjudicar a los trabajadores el Complejo Metalúrgico de La Oroya.

“La empresa liquidadora no ha cumplido con ninguno de los dos puntos”, subrayó Castillo, por lo que no descartó que continúen las acciones de protesta de los trabajadores, como la toma de algunos tramos de la Carretera Central, medida iniciada en la madrugada del viernes.

Algunos dirigentes de los trabajadores en La Oroya señalaron que la medida de fuerza se mantendría hasta el 9 de diciembre, cuando se realice la próxima reunión en Indecopi y se busque llegar a acuerdos.

Cabe anotar que a fines de octubre la compañía liquidadora de Doe Run anunció la venta de Cobriza a una forma china, por US$ 20 millones. No obstante, días después esta operación no llegó a concretarse.

LEA TAMBIÉN: Bloqueo de carreteras reduce abastecimiento de alimentos pero existe stock para dos días

Al respecto Luis Sierralta, representante de la liquidadora Alta Sierra, refirió en RPP que la adjudicación del complejo a los trabajadores no se ha podido concretar debido a que no han podido cumplir con el cierre financiero, que requiere del pago del Impuesto a la Renta, IGV y el pago para el grupo de trabajadores que no quiere la adjudicación.

Agregó que la adjudicación la buscan el 52% de los trabajadores, por lo que hay un importante 48% que solo requieren el dinero por su acreencia. “Hay un grupo que quiere el dinero y otro los activos”, apuntó.

Respecto a la fallida venta de Cobriza, refirió que no se concretó pues el postor no cumplió con las garantías. “Al no venderse Cobriza, los trabajadores no han podido conseguir (fondos para) el cierre financiero”, señaló.