Los vendedores en corto de Beyond Meat tuvieron pérdidas en papel de US$ 60 millones el jueves, lo que elevó las pérdidas totales de valor de mercado para el año a US$ 156 millones, según datos de S3 Partners LLC. La acción estaba al alza un 4.6% en 2023 después del avance del jueves, pero retrocedió el viernes.

A las pérdidas se suman las tarifas que los vendedores en corto tienen que pagar al apostar contra el fabricante de alimentos a medida que disminuyen las acciones disponibles. En los últimos 30 días, se vendieron al descubierto 7.5 millones de acciones de Beyond Meat, lo que elevó el interés total en corto a US$ 366 millones, o el 49% del capital flotante, según S3.

Los vendedores en corto de Beyond Meat han sufrido fuertes pérdidas en 2023.

Actualmente, solo quedan alrededor de 200,000 acciones para que los vendedores en corto tomen prestadas y apuesten, y las tarifas para usar esas acciones podrían aumentar a más del 100% del precio de las acciones desde el 75% al 95% que pagan actualmente.

La combinación de pérdidas crecientes y costos de endeudamiento en aumento coloca a los operadores que apuestan contra Beyond Meat en una posición peligrosa.

Si el precio de las acciones se mantiene en los niveles actuales o registra otra alza, las posiciones cortas podrían volverse demasiado caras para mantenerlas y provocar una contracción.

