Una de las medidas incluidas en la norma será que el desarrollador inmobiliario deba realizar un pago al municipio, equivalente al 2.5% del valor de construcción del proyecto, como un incentivo para que autorice la obra, según adelantó a Gestión el Viceministro de Vivienda y Urbanismo, Hernán Navarro.

Esto, como una retribución por la utilidad adicional que tendrá el proyecto al acceder a parámetros más flexibles, como la posibilidad de construir más pisos. Para conocer más detalles sobre el reglamento y la entrevista al viceministro puede hacer click en la siguiente nota.

LEA TAMBIÉN: Inmobiliarias deberán pagar a municipios para desarrollar viviendas de interés social



Lo anunciado por el ministerio ha generado opiniones divididas en los gremios empresariales relacionados al sector inmobiliario.

El presidente de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI), Juan Carlos Tassara, se mostró de acuerdo con la medida, pues daría un incentivo para que los municipios autoricen los proyectos.

“Con esto se generará ingresos a los municipios desde el inicio de los proyectos, pues por ahora los municipios reciben ingresos luego de años, con los impuestos”, subrayó.

No obstante, para Guido Valdivia, Director Ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), el pago que se impondrá con la nueva norma encarecerá los proyectos. “Y este mayor costo, en un mercado con márgenes estrechos, o se trasladará a los precios o se reducirá la oferta. Espero que hayan hecho una buena medición al calcular este pago que se hará, pero no me parece una medida razonable”, sostuvo.

Por otro lado, Tassara también se mostró de acuerdo con una segunda medida que traerá el reglamento: el obligar a que los municipios definan un mínimo del 10% del territorio de sus distritos para poder desarrollar viviendas de interés social.

“Nos parece bien que por lo menos el 10% del territorio de un distrito se destine a la vivienda social. Con esto se permitirá la inclusión de la población que quiere acceder a una vivienda. Y con el aporte se traerá desarrollo económico al distrito”, destacó Tassara.

Sin embargo, Valdivia considera que el 10% es un porcentaje muy bajo, por lo que generaría restricciones para el crecimiento del mercado de viviendas de interés social.

“No debería haber un mínimo, sino que el desarrollo de estos proyectos se debería dar según la propia demanda del mercado. En muchos distritos las zonas para viviendas de interés social superan el 10%; por ejemplo, en Surco. El único distrito con poca vivienda social es San Isidro, para los demás se generarían futuras restricciones” remarcó Valdivia.

El dato. Se consideran viviendas de interés social a las que tienen un precio máximo de S/ 464,200, según normativa establecida por el Ministerio de Vivienda. Este precio referencial podría ser actualizado en el futuro.

¡Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan aquí.