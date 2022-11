De las 12 Cajas Municipales, solo Caja Cusco lanzó (en mayo 2021) su billetera digital Waiky que, en un año de operaciones, sumó casi 280,000 clientes. Pero no hay otro proyecto en marcha pese a que las Cajas tienen más del 40% de participación en el sistema microfinanciero.

El tercer Estudio Latinoamericano de Banca Digital 2022, elaborado por Infocorp Group y en el que participaron ejecutivos de entidades financieras de Perú -al que tuvo acceso Gestión-, puede dar una pista: el 34% reconoció que están rezagados respecto a la experiencia que ofrecen a sus usuarios; un 67% indicó que el principal desafío para ser más innovadores en sus canales digitales se debe a la cultura interna y un 33% por su infraestructura tecnológica.

“Es verdad que somos un actor relevante y que estamos perdiendo presencia (en el sector microfinanciero)”, indica John Sarmiento, Gerente de Servicios Corporativos Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPMAC) a gestion.pe; por ello, agrega, han integrado, en mayo último, en un solo comité, a los gerentes de innovación y tecnología de todas las Cajas para implementar lineamientos en común.

Así, uno de los ‘proyectos federativos’ en el que trabajan -dice- es la implementación de una sola billetera electrónica (como Yape) para toda la Federación, “donde se articulen todas las Cajas Municipales para llegar a todos los clientes. Vamos a facilitar la interoperatividad entre las Cajas, en línea con la nueva medida del Banco Central de Reserva del Perú). Es mejor afrontar el desafío de digitalizarnos entre doce cajas que una sola porque se generan eficiencias en componentes tecnológicos”, detalló.

¿Cómo lo harán? Sarmiento indica que todavía no se ha establecido un monto de inversión, pero que han recogido experiencias en Colombia, país con más del 70% de su población digitalizada. El 30 de noviembre volverá a reunirse el comité para definir los siguientes pasos; no obstante, evalúan que la futura billetera digital use el nombre de Waiky (de Caja Cusco) y tienen en la mira a empresas de tecnología que ya cuentan con los sistemas. “Esta optimización de costos nos favorecería”, indica.

3er EstudioLatinoamericano de Banca Digital: Información Perú. Fuente: Infocorp Group

Motivo detrás de la decisión

Sarmiento señala que antes, las Cajas Municipales establecieron convenios con Yape y Plin para mejorar la experiencia de sus usuarios pero sin darse cuenta que perdían la enorme big data para conocer mejor a sus clientes. Y en esa línea, agrega, dicha incursión de los ‘neobancos’ o billeteras digitales empezaron a especializarse en clientes que “deberían ser nativos nuestros pero que han accedido a nano créditos a través de las billeteras móviles”.

Cabe indicar que Yape actualmente ofrece préstamos hasta por S/ 200 y las Fintech, créditos de en promedio S/1,000 por usuario.

“Hoy estas aplicaciones saben cuántas operaciones recibe un usuario, a qué rubro de negocio, si es hombre o mujer el que realiza la transferencia y hasta de qué edad, y la inteligencia artificial facilita el análisis y da trazabilidad a la información. Perdimos esa información valiosa”, afirma.

Cabe indicar que el Estudio Latinoamericano de Banca Digital 2022 también revela que en Perú, un 40% de ejecutivos consultados respondió que la llegada de nuevos actores bancarios a la industria “por ahora tiene un impacto mínimo en su negocio”; un 20% dijo que “ya percibimos un impacto negativo”.

Finalmente, Sarmiento agregó que a nivel de Cajas Municipales, han logrado digitalizar casi todos sus productos pasivos, es decir, a través de sus aplicativos sus usuarios pueden hacer retiros, transferencias y otras operaciones habituales. Pero hoy el desafío está en el otorgamiento de créditos al estar enfocados en un perfil muy específico de clientes (pequeños y medianos negocios). Señala que los miembros de FEPMAC están fortaleciendo sus procesos para hacer operaciones directas y los clientes puedan hacer desembolsos de préstamos a través de sus canales electrónicos. Este paso ya lo han dado Caja Cusco, Caja Piura y Caja Sullana.