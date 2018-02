Broadcom reduce oferta por Qualcomm a US$ 117,000 millones

El fabricante de semiconductores Broadcom Corp redujo hoy su oferta de adquisición por Qualcomm Inc de US$ 121,000 millones a US$ 117,000 millones, un día después de que la empresa estadounidense del sector de microprecodesadores aumentó su propia propuesta para comprar NXP Semiconductors NV.

La oferta anterior de Broadcom de US$ 82 por acción para adquirir Qualcomm estaba supeditada a la compra de NXP al precio ofrecido anteriormente de US$ 110 por acción.

Broadcom dijo que había reducido su oferta a US$ 79 por acción debido al aumento de Qualcomm de su precio por NXP a US$ 127.50 por acción, pero podría retroceder a US$ 82 por papel si Qualcomm no completa la adquisición de NXP.

Bajo los nuevos términos, Broadcom ofrecerá a los accionistas de Qualcomm US$ 57 por acción en efectivo y US$ 22 por acción en acciones de Broadcom.

Qualcomm no pudo ser contactada inmediatamente para hacer comentarios.

Broadcom dijo que otras condiciones de la propuesta de fusión seguían sin cambios, incluida una cláusula de 8,000 millones de dólares si el acuerdo no se concreta.

Las gestiones hechas en los últimos días por ambas compañías se producen antes de una reunión de accionistas que se realizará el 6 de marzo, en la que deberán votar los nominados de Broadcom para el directorio de Qualcomm.

Qualcomm elevó el martes su oferta por NXP de 110 a 127.50 dólares por acción, después de ser presionado por accionistas liderados por el fondo de inversión Elliott Management Corp.