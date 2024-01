El Grupo Energía Bogotá (GEB), con el apoyo de Wayra Hispam, área de innovación y fondo corporativo del grupo Telefónica Movistar, lanzaron la segunda edición de su programa de Venture Client, que busca startups para abordar problemáticas en el ámbito energético desde el 22 de enero hasta el 8 de marzo de 2024. El objetivo es seleccionar emprendedores que cuenten con una tecnología, producto o servicio innovador, que contribuyan al GEB y sus filiales en Perú, Colombia, Guatemala y Brasil.

“Con esta nueva edición del programa Venture Client reafirmamos nuestra intención de colaborar con los ecosistemas de innovación en Latinoamérica, convencidos de que a través de la colaboración con startups podemos aportar a la transformación del sector energético y de nuestras empresas para seguir mejorando vidas”, explicó Laura López, asesora de Ecosistemas de Innovación de la Vicepresidencia de Gestión de Negocios e Innovación del GEB.

Según explicó la compañía, las startups deben estar relacionadas con la industria 4.0, redes inteligentes, reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), fidelización y experiencia de clientes y comunidades, infraestructura para la movilidad sostenible, recursos energéticos distribuidos y combustibles del futuro. “Las startups seleccionadas tendrán acceso a herramientas propias de procesos de innovación, a conocimiento técnico, asesoramiento legal y asesoramiento de un equipo de expertos en innovación abierta. Además, se les proporcionarán recursos financieros para la implementación de un experimento o prueba de concepto”, destacó López.

Panorama de la deep tech en la región

Las deep tech son empresas que desarrollan soluciones disruptivas en base al uso de tecnologías vinculadas a la ciencia o ingeniería avanzada que impactan a la sociedad y al sector empresarial. El estudio “Deep Tech: La Nueva Ola”, realizado por BID Lab y Deloitte, muestra que la revolución de innovación en este segmento representa una enorme oportunidad para América Latina y el Caribe (ALC). En Perú, si bien existen las mismas oportunidades, el ecosistema aún no se ha desarrollado con la misma fuerza.

En la región ALC, el valor total del ecosistema deep tech asciende a US$ 8,000 millones. Existen 340 startups bajo esta categoría con fondeo institucional y más de US$ 2,000 millones de capital levantado. Argentina, Brasil y Chile representan la mayoría de las startups (30%, 30% y 19%, respectivamente). Perú cuenta con cinco de ellas, que representan el 1% en la región, con un valor de US$ 20 millones en total y US$ 5 millones levantados.

