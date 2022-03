Si bien la empresa peruana nació hace 15 años, su presencia estaba en Hong Kong como la sede de oficina para las negociaciones. Pero la pandemia hizo que Borman Machinery, especializada en el diseño, comercialización e instalación de equipos para la industria de plástico, se instale en Perú y desde aquí ya prepara su expansión hacia otros países de la región, y más allá como Estados Unidos.

Este año, dice Josemanuel Dellepiane, gerente general de Borman Machinery, se enfocarán en patentar su propia tecnología para la producción de su maquinaria en China; y en el mediano plazo esperan iniciar producción en el país, con el fin de abastecer a sus clientes de la región.

“Este mes estamos abriendo en Ecuador, como Borman Machinery Ecuador S.A, en Estados Unidos y también llegaremos a Chile a mediados de julio, junto con Colombia”, detalla el ejecutivo.

Con ese crecimiento hacia otros países podrán atender de manera más cercana a sus clientes. La empresa ya desarrolla tecnología que normalmente no se hace en ese rubro.

“Tenemos en proceso el desarrollo de nuevas tecnologías, por ejemplo un sistema de soplado que hemos desarrollado y usamos fábricas en China más que nada por el costo de producción”, anota.

Desarrollo

La empresa además está invirtiendo US$ 2 millones para crear un departamento de desarrollo para crear sus propias máquinas y patentarla. Y es que el plan en el mediano plazo es producir en el país.

“Es un proyecto a unos tres años ya que son maquinarias bien complejas, se requiere una amplia infraestructura para hacer ese tipo de equipos, pero nos daría más cercanía con los mercados regionales”, refiere.

Cabe precisar que el mercado de máquinas relacionadas al plástico mueve en Latinoamérica al menos US$ 700 millones al año, y en Perú entre US$ 150 millones y US$ 200 millones. Borman va tras el 4% de ese mercado.

“En el país no hay empresas que produzcan de manera local ese tipo de maquinaria, o que tengan la tecnología propia para desarrollar equipos de alta producción, por ejemplo que hagan 48 mil botellas/hora”, refiere.

Así, de los US$ 150 millones que se vende, el 60% proviene de la gran industria que son equipos que se compran en países europeos, y el 40% restante viene de los que importan de China. “Es de ahí donde queremos captar ese 4%”, anota.

Inversión y mercado

Sobre su perspectiva de cómo avanza el mercado, Josemanuel Delliepiane señala que se ha visto mucho emprendimiento en el último año. “Es un mercado que crece e invierte mucho. Hemos visto más de 30 (emprendedores) que se han metido en el negocio de soplado, de filtrado de agua, con máquinas puntuales”, detalla.

Dellepiane recuerda que el año pasado tuvieron clientes importantes que dejaron de comprar por el precio del dólar, pese a que asumieron los costos del flete. Pero los emprendedores sacaron préstamos de bancos y esos son los que han crecido más”, comenta.

Cifras y datos