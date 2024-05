Desde entonces, Frigorífico Concepción SA ha estado en reuniones tratando de aliviar la preocupación de sus bonistas por la llamada opinión cualificada de auditoría de PricewaterhouseCoopers LLP, la cual apuntó a problemas como falta de acceso a datos financieros clave, dijo Jorge Usandivaras, miembro del consejo de administración.

Los bonos subieron 6 centavos el miércoles a unos 66 centavos por dólar, según datos de Trace. Aun así, están muy por debajo de los 88 centavos a los que cotizaban antes de un informe de la firma de inversiones Seaport Global Holdings LLC.

“El dictamen limpio ya está incorporado en el precio”, escribió el miércoles en una nota Bevan Rosenbloom, analista de Seaport. El mal desempeño del bono “tiene más que ver con una percepción alterada de cuál es la correcta prima de riesgo” para Frigorífico Concepción, escribió.

Los inversionistas ahora vuelcan su atención en los resultados del primer trimestre y en una conferencia con analistas prevista para el jueves.

Fuerte reacción

La fuerte reacción de los inversionistas luego que surgieran dudas sobre la auditoría es “indicativa del recelo de los inversionistas tras un par de estallidos crediticios, especialmente en lo que respecta a las incertidumbres contables”, dijo Roger Horn, analista de crédito de Mariva Capital Markets.

La semana pasada, Fitch Ratings rebajó la calificación de Concepción de B+ a B, citando la “falta de transparencia financiera y el debilitamiento de la gobernanza” de la empresa. También asignó una perspectiva negativa.

En años recientes Latinoamérica ha tenido algunos bochornos de auditoría, los cuales han enredado a gestores de fondos en largas batallas legales —y con poco que recuperar. Por ejemplo, los bonos de la mayoría de las sociedades financieras en México que cesaron el pago de su deuda en los últimos tres años ahora cotizan por pocos centavos de dólar.

Mientras tanto, los inversionistas siguen lidiando con las secuelas de la quiebra de la gigante brasileña Americanas SA tras un fraude de US$ 5,000 millones revelado a principios de 2023.

“No debería haber ninguna preocupación sobre las políticas contables” en Concepción, dijo Usandivaras. El desplome de los bonos en dólares de la empresa no debería descarrilar los planes de reunir capital a finales de este año o en 2025, añadió.

Saldos iniciales faltantes

Concepción, con sede en Asunción, contrató el año pasado a PwC como su auditor mientras prepara una oferta pública inicial. PwC señaló en un informe a fines de abril que no disponía de los saldos iniciales de BMG Foods Importacao e Exportacao Ltda., una filial de Concepción, al 31 de diciembre de 2022.

En la opinión calificada ——que generalmente indica que el auditor considera que los estados financieros de una empresa están presentados de forma justa, con la excepción de un área específica— PwC dijo que esas limitaciones afectan a cerca del 32% de los ingresos totales de Concepción y a cerca de una cuarta parte de sus flujos de caja operativos para 2023.

Esta semana, Concepción reformuló sus resultados financieros de 2022, corrigiendo su saldo de caja a US$ 3.96 millones a finales de ese año, una décima parte de los US$ 33.7 millones que figuraban en el conjunto original de datos financieros, según un comunicado de la empresa. Los resultados reformulados fueron auditados por Benítez Codas y Asociados, el antiguo auditor de la empresa, que declinó hacer comentarios.

La discrepancia fue señalada en una nota la semana pasada por Alexis Panton, analista de crédito de BNP Paribas, quien fue además el primero en advertir los problemas en las sociedades financieras mexicanas.

La auditoría de la firma también destacó unos US$ 239 millones de cuentas por cobrar pendientes de Nostro Beef y Betampex Comercio Exportacao e Importacao Ltda., dos empresas brasileñas. PwC dijo que los estados consolidados no incluían ajustes en caso de que las dos empresas no pudieran cumplir sus compromisos financieros.

La nota de Seaport que provocó la venta este mes cuestionaba la relación de Concepción con estas dos empresas. Usandivaras dijo que el departamento informático del frigorífico está formado por trabajadores freelance y que es “absurdo” hacer acusaciones de control o fraude. Seaport no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

“Cuando se trata de acusaciones de fraude, lo mejor es mirar desde fuera”, dijo el socio de Alpha Credit Advisors Ltd., César Fernández. “Ahora los mercados de crédito están súper calientes, pero cuando empieza la tensión financiera, esas cosas no se pueden ocultar”.