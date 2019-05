'Blue Moon': los primeros detalles del ambicioso plan de Jeff Bezos para llegar a la Luna

"Nos estamos quedando sin energía en la Tierra. Es momento de volver a la Luna. Esta vez para quedarnos ahí". Con estas contundentes frases es como abrió la conferencia de Blue Origin , con un Jeff Bezos puesto en un papel de "salvador de la humanidad". Allí presentó algunos de los planes de su compañía espacial, donde ya contempla viajar a la Luna para crear comunidades espaciales.

El primer lander lunar de Jeff Bezos y Blue Origin

Según el portal Xataka , durante un evento privado de Blue Origin en el Centro de Convenciones de Washington D.C., Jeff Bezos, CEO y fundador de la compañía, dio a conocer por primera vez algunos detalles de su próxima misión a la Luna, donde mostró por primera vez el aspecto que tendrá tanto el lander como el rover, así como algunas de sus especificaciones y detalles.

El módulo lunar fue bautizado como 'Blue Moon', un proyecto que, según Bezos, lleva tres años en desarrollo y que será alimentado por hidrógeno líquido. Según explicó, este lander contará con un sistema que le permitirá navegar en el espacio, así como conexión internet gigabit vía láser para estar en contacto con la Tierra.

Blue Moon podrá llevar un rover en su interior, así como microsatélites para ser desplegados en la órbita lunar como parte de futuras misiones. El módulo se apoyará en un sensor LIDAR que servirá para mapear la superficie lunar, esto con el objetivo de poder elegir el mejor lugar de aterrizaje. Bezos explicó que el lander utilizará los actuales mapas de la superficie de la luna, lo que permitirá determinar qué zonas son ideales para explorar.

El lander contará con un tren de aterrizaje que se puede ajustar bajo una configuración ascendente, lo que le permitirá aterrizar en pendientes de hasta 15 grados. Será capaz de transportar entre 3.6 y 6.5 toneladas métricas de carga útil, que servirán para recoger muestras de la Luna, así como para llevar suministros a las bases lunares y futuras comunidades espaciales.

Hay que recodar que la idea de Bezos de vivir en en la Luna no es nueva, lleva algunos años hablando de ello, sólo que ahora es cuando empezamos a ver cómo piensa hacerlo.

Un nada discreto guiño a la NASA

Bezos no ofreció detalles concretos en cuanto a las misiones, sólo aseguró que en un inicio se centrarán en cargas científicas para tareas de exploración, pero más adelante la idea será llevar seres humanos para fabricar bases y comunidades.

El CEO de Blue Origin no dio una fecha tentativa para el primer vuelo de Blue Moon, pero si aprovechó para hacer un guiño a la NASA , que ahora mismo tiene la orden presidencial de llevar astronautas a la Luna a más tardar en 2024. Ante esto, Bezos mencionó que la idea sería viajar en 2024, curiosamente al mismo tiempo que la NASA, y añadió: "podemos ayudar a cumplir ese plazo (a la NASA), pero sólo porque empezamos hace tres años".

Blue Origin enviará humanos al espacio este mismo año

Según Jeff Bezos, ya están haciendo los últimos ajustes para llevar a los primeros seres humanos al espacio a bordo de su cohete New Shepard, algo que está programado para finales de este 2019. A día de hoy, New Shepard es su cohete suborbital diseñado para vuelos de corta duración y no para el lanzamiento de grandes satélites en órbita, de hecho, este cohete acaba de completar su misión número 11, por lo que afirman que todo sigue de acuerdo al plan.

A diferencia de SpaceX , el primer objetivo de Blue Origin con New Shepard es llevar turistas espaciales a bordo de su nueva cápsula, la cual se desprenderá cuando el cohete llegue a una altitud de 100 kilómetros, lo que hará que la cápsula sea expulsada hacia el espacio y haga que los pasajeros experimenten varios minutos de microgravedad antes de que la cápsula descienda de nuevo a la Tierra con sus tres paracaídas.

Blue Origin aún no ha empezado a vender estos viajes, pero según Reuters costarán entre US$ 200,000 y US$ 300,000 e iniciarán a finales de este 2019.

Por otro lado, Blue Origin también está desarrollando su cohete New Glenn, que está programado para un lanzamiento en 2021 y que será capaz de transportar hasta 45,000 kg de cargamento dentro de la órbita terrestre baja.