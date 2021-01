El español BBVA obtuvo un beneficio neto de 1,305 millones de euros (US$ 1,588.5 millones) en el 2020, un 62.9% menos que un año antes, debido a las provisiones para afrontar la crisis del coronavirus y al deterioro del valor de su filial en EE.UU., cuya venta anunció el pasado noviembre y sin las que hubiera ganado 3,000 millones.

Así lo ha explicado la entidad en un comunicado remitido al supervisor del mercado bursátil español, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que añade que solo en el cuarto trimestre el beneficio fue de 1,329 millones de euros (US$ 1,617.7 millones), que incluyen la plusvalía neta de la venta a Allianz de su negocio de seguros de no vida en España.

La venta de la filial en EE.UU. aportará “unos 8,500 millones de euros (US$ 10,346.6 millones) de capital”, que se destinarán “a crecer de manera rentable” en sus actuales mercados y a incrementar el dividendo, dice el banco, que espera repartir 5.9 céntimos de euro por acción con cargo al 2020 y recuperar en el 2021 su política de destinar a estos pagos entre el 35% y el 40% de sus ganancias.

La entidad, que rompió a finales de noviembre su proyecto de fusión con el Banco Sabadell, también quiere recomprar en torno al 10% de sus propias acciones cuando se cierre la venta de la citada filial, siempre que las condiciones de mercado sean adecuadas y reciba las aprobaciones necesarias.

La solvencia del Grupo, medida por el ratio de capital de máxima calidad CET1 “fuly loaded”, que incluye todos los requerimientos legales- se situó en el 11.73%, por encima del mínimo (actualmente en el 8.59%). Este ratio no incorpora el impacto positivo por la venta de BBVA USA y otras sociedades en ese país, ni tampoco el efecto de la venta de BBVA Paraguay.

En cuanto al balance y la actividad, la cifra bruta de préstamos y anticipos a la clientela se situó en 378,139 millones de euros (US$ 460,289.7 millones), un 4.5% menos que un año antes, con un ratio de morosidad del 4%. frente al 3.8% del 2019, y una cobertura para posibles insolvencias del 81%, algo mejor que el 77% anterior.

Durante el 2020 BBVA ayudó a tres millones de clientes afectados por la pandemia con cerca de 63,000 millones de euros (US$ 77 millones) entre líneas de crédito con aval público y moratorias, explica la nota.

Por áreas geográficas, México se mantuvo como la locomotora del Grupo, con unas ganancias de 1,759 millones de euros (US$ 2,141 millones), que bajaron un 34.8% interanual, en tanto que en España ganó 606 millones de euros (US$ 737.6 millones), un 56.3% menos que un año antes.

En EE.UU. el grupo obtuvo un beneficio de 409 millones de euros (US$ 498 millones), un 27.2% menos, mientras que en el área de América del Sur, la ganancia neta cayó un 38.2%, hasta 446 millones de euros (US$ 543 millones).

En Turquía ganó 563 millones de euros (US$ 685.3 millones), un 11.4% más, y el área denominada Resto de Eurasia obtuvo 137 millones de euros (US$ 166.7 millones), un 7.6% más.

En cuanto a los principales márgenes de la cuenta de resultados del Grupo, el de intereses -que incluye la mayor parte de los ingresos- se redujo un 7.3% y quedó en 16,801 millones de euros (US$ 20,451 millones).

El margen bruto -que añade ingresos por comisiones- también bajó, un 6.1%, hasta 22,974 millones de euros (US$ 27,965 millones), entre otros motivos por la caída del 8.3% de las comisiones, que aportaron 4,616 millones de euros (US$ 5,619 millones), en tanto que el margen neto, que sólo tiene en cuenta la actividad puramente bancaria, sumó 12,219 millones de euros (US$ 14,873.58 millones) tras retroceder un 2.7% interanual.

A cierre de diciembre, los clientes digitales de BBVA sumaban 37 millones en todo el mundo, un 16% más que en el 2019, en tanto que los que se relacionan con el banco vía móvil eran 34.5 millones, un 20% más.