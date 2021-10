Getnet, la plataforma de pagos en comercios del español Banco Santander con presencia en varios países de Latinoamérica, se estrena este lunes en la bolsa de Sao Paulo, y cuatro días después en el índice Nasdaq de Nueva York, con el objetivo de dar continuidad a su meteórico proceso de expansión.

La operación se enmarca en la escisión de Getnet, que pertenecía en su totalidad a la subsidiaria brasileña del banco español y ahora forma parte de “PagoNxt”, la ‘fintech’ del Santander que reúne los negocios de pagos más disruptivos del grupo.

En una economía globalizada cada vez más digital, Getnet viene creciendo de forma exponencial en la mayor economía de Latinoamérica y hoy ya es la tercera plataforma de pagos y la primera en comercio electrónico de Brasil por cuota de mercado, de acuerdo con el Santander.

La empresa nació en el 2003 en el estado brasileño de Rio Grande do Sul (sur) como una empresa emergente (startup) especializada en tecnología que fue ganando espacio en el mundo de las finanzas hasta que en el 2014 el Santander Brasil adquirió su control por 1,100 millones de reales (unos US$ 200 millones al cambio actual).

Al percatarse de su potencial, Santander Brasil compró el 100% de la empresa en el 2018.

Hoy, cerca de cumplir dos décadas de existencia, Getnet está presente en Brasil, México, Chile, Argentina, Uruguay, lo que le ha permitido situarse como la tercera empresa de pagos en comercios de Latinoamérica por número de clientes y volumen de facturación.

También avanza con paso firme en Europa después de la adquisición de los activos tecnológicos de la quebrada firma alemana Wirecard.

Sólo en el 2020 procesó US$ 105,000 millones (90,000 millones de euros) en unos 4,000 millones de transacciones.

Con más de 1.2 millones de clientes, Santander pretende seguir expandiendo Getnet en Latinoamérica y Europa a corto plazo, además de en Estados Unidos.

La salida a bolsa en Sao Paulo y Nueva York va en línea con esos planes.

“Este paso estratégico permitirá a Getnet Brasil alcanzar todo su potencial como parte de PagoNxt”, indicó en una nota el primer ejecutivo de Getnet Brasil, Pedro Coutinho.

Por su parte, el primer ejecutivo de PagoNxt, Javier San Félix, señaló que el segmento de pagos experimenta un “rápido crecimiento” y un ejemplo de ello es Getnet, que se ha expandido “mucho” en los “últimos cinco años”.

En el corro paulista, Getnet comenzará a negociar acciones ordinarias, preferentes y unitarias, dentro de su proceso de segregación del Santander Brasil, que es la tercera mayor entidad financiera privada del país.

Las partes informaron el viernes que las acciones de la filial brasileña del banco “sufrirán un ajuste en su valor negociado” en la bolsa de Sao Paulo.

Ello debido a que Getnet representaba el 3.14% del patrimonio neto de Santander Brasil y ahora cotizará por separado, de manera independiente.

En este marco, por cada acción ordinaria, preferente o unitaria del Santander Brasil se entregará 0.25 acciones equivalentes de Getnet.

La cotización en la subasta de apertura de cada uno de los títulos de Getnet corresponderá al 12.56% del valor con el que cerraron los papeles del Santander Brasil el pasado viernes en Sao Paulo.

Los papeles ordinarios, preferentes y unitarios del Santander Brasil cerraron ese día a 17.64 reales (US$ 3.2), 20 reales (US$ 3.6) y 37.54 reales (US$ 6.9), respectivamente.

El día 22 será el turno de su estreno en el Nasdaq de Nueva York, donde se codeará con los gigantes tecnológicos más importantes del planeta.