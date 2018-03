Se avecinan más transacciones en ola de M&A del sector de salud

Cada día se firma un nuevo acuerdo en el sector de la salud.

La oferta de US$ 54,000 millones que el jueves presentó Cigna Corp. por la administradora de beneficios farmacéuticos Express Scripts Holding Co. llega en medio de una reactivación de las fusiones en el área de la salud, en tanto las compañías de seguros, las farmacias, los distribuidores y las administradoras de beneficios de farmacia buscan socios.

Como los empleadores, los pacientes y los políticos exigen que bajen los costos de la atención sanitaria, las empresas que conforman esa compleja cadena de suministro están buscando la manera de volverse más eficientes. La última operación tiene lugar tres meses después que CVS Health Corp. propusiera la toma de control de Aetna Inc. por US$ 68,000 millones.

El analista de Evercore ISI Ross Muken dijo que la fusión Cigna-Express Scripts era “una prueba del deseo de la industria de seguir aumentando su escala y tener soluciones que aborden tanto el gasto en farmacia como el gasto médico”.

Próximos objetivos

Las aseguradoras pequeñas como WellCare Health Plans Inc., Centene Corp., Molina Healthcare Inc. y la startup centrada en Obamacare Oscar Insurance Corp. parecen candidatas evidentes ya sea para fusionarse entre sí o para ser presa de aseguradoras más grandes que buscan ganar escala en determinados mercados.

En el caso de una empresa de seguros más grande que no ha hecho una transacción recientemente, los planes de menor envergadura serían una forma rápida de sumar clientes y competir con el mayor poder de negociación que están adquiriendo sus rivales.

Probables compradores

Hace poco más de un año, Anthem Inc. y Humana Inc. estuvieron a punto de realizar importantes operaciones: Anthem había firmado un acuerdo para comprar Cigna, y Humana había acordado ser adquirida por Aetna Inc. Ambas transacciones fueron bloqueadas en razón de las normas antimonopólicas. Ahora las compañías podrían estar analizando qué activos han quedado disponibles y de qué modo pueden sumar clientes.

Anthem planea lanzar su propio negocio de beneficios de farmacia (PBM por la sigla en inglés), que podría ser más necesario ahora que es la “última de las 5 Grandes sin un PBM verdaderamente propio e integrado”, dijo el analista de JPMorgan Chase & Co. Gary Taylor con referencia a sus principales competidores en seguros.

A Humana desde hace mucho se la ve como objetivo de una compra, en especial después de la fallida operación con Aetna. Si quiere seguir siendo independiente, las adquisiciones podrían ser la solución.

Clientes no convencionales

Las compañías del área de la salud no son las únicas interesadas en la atención sanitaria.

La analista de Leerink Partners Ana Gupte señaló a fines del año pasado que el gigante minorista Walmart Inc. tiene un plan de medicamentos de Medicare de marca compartida con Humana que dirige a los pacientes a los locales de Walmart, lo que podría hacer del minorista un posible comprador de Humana.

Y después está el efecto Amazon: la sola idea de que Amazon.com Inc. ingrese al sector de la salud ha sido mencionada como una de las razones por las cuales se están produciendo algunas de estas transacciones. Amazon de todos modos podría llevar a cabo una operación propia para hacer realidad sus aspiraciones en materia de salud, en un momento en que todos los demás se pelean por sacar ventaja.