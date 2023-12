Aunor planificó una inversión de US$ 174 millones para la Vía de Evitamiento Chimbote, que ya finalizó su primer tramo. La construcción del segundo tramo terminaría en el segundo semestre del próximo año, según indicó a Gestión el gerente general de Autopistas del Norte, Rafael Moya.

Las inversiones de Aunor entre este y el próximo año estarán enfocadas en planes de prevención de accidentes y sus proyectos en cartera.

La empresa terminará el año con una inversión de alrededor de US$ 90 millones y proyecta cerrar el próximo con entre US$ 50 millones y US$ 60 millones adicionales. Sumado a otras pequeñas inversiones, el objetivo es de US$ 200 millones.

“El mejor escenario (el próximo año) sería invertir en cuanto podamos, pero no todo depende de nosotros. Tenemos que tratar de evitar dividir la ciudad, no puede ser que la carretera pase por Chimbote, Virú o Casma, tenemos que devolverle la ciudad a los ciudadanos”, señaló Moya.

Las inversiones estimadas en concesiones vinculadas a carreteras, sumadas a las del proyecto Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), suman hasta US$ 200 millones. Algunas de ellas están vinculadas a afrontar el Fenómeno El Niño.

Futuros proyectos

Aunor se encuentra desarrollando y planeando proyectos de inversión alternativos. Uno de ellos está vinculado a la prevención de accidentes.

“Nuestro objetivo es mejorar la seguridad vial, por lo que tenemos un plan propio contra accidentes, mediante el cual invertimos entre US$ 3 millones y US$ 4 anuales para mejorar la señalización, cambiar tramos por accidentes recurrentes y otros”, comentó el ejecutivo.

Asimismo, se evalúan inversiones para los próximos años en Evitamiento de Virú - Chao, Evitamiento de Casma, Evitamiento de Huarmey, además de otros proyectos pequeños, como pasos a desnivel, cambios de sentido, pasos peatonales, iluminación y lámparas solares.

Estas pequeñas inversiones se realizarán, principalmente, en Coscomba (La Libertad), en el óvalo Tortugas (en la provincia de Casma), y en el óvalo Chavimochic (La Libertad).

Moya agregó que se encuentran en negociaciones con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para determinar la fecha de inicio de un proyecto en el puerto de Salaverry, el cual ya cuenta con un expediente completado. Sin embargo, mantiene problemas de seguridad por hogares aledaños.

Pese a que el futuro puerto de Chancay está fuera del alcance de su concesión, el ejecutivo dijo que “impactará en sus operaciones en cuanto a los niveles de tráfico y mercancías, debido a la carga que será derivada a dicho puerto”.

SOBRE EL AUTOR Bruno Tuesta Benavides Bachiller en Ciencias de la Comunicación, con especialización en periodismo. Experiencia en prensa digital, radio y televisión.