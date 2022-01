La indumentaria que utilizan los colaboradores de industrias como minería, manufactura, construcción y servicios, aumentó su precio hasta en un 20%, debido al encarecimiento de los insumos para su fabricación, señaló Fernando Portilla, gerente general de Beltex, empresa especializada en la producción de uniformes de trabajo normados.

El empresario explicó que esta alza en los precios se debe, principalmente, al encarecimiento de telas y al aumento en los costos de transporte naviero de materias primas desde India y China, que alcanzaron precios incluso cuatro veces superiores.

“Nosotros somos importadores de hilado de algodón e hilado de poliéster, de países como la India y China, los cuales han retraído su producción de estos materiales, lo que a su vez ha generado aumento en el precio de las telas. Tenemos que un contenedor por el que se pagaba hace un año y medio atrás US$ 1,800 o US$ 2,500, dependiendo de a qué lugar llegaba, hace poco hemos pagado US$ 13,000 por contenedor”, anotó.

Comentó que, además, de los hilados de algodón y poliéster, se importa desde estos países otros insumos como el caso de botones, cierres e hilos, lo que fácilmente genera un incremento en el precio final al cliente.

Tiempo de uso

Fernando Portilla manifestó que, en el último año, las industrias a las que abastece con uniformes normados, han variado el tiempo de uso de la indumentaria, lo que ha generado que los pedidos se reduzcan en un promedio de 35% en este tipo de prendas.

“Las empresas del sector industrial, minero, constructoras y de servicios, antes rotaban cada tres meses nuevos uniformes; ahora están esperando que estos lleguen a los seis meses y así bajan sus costos. Otro comprador muy importante es el Estado, pero el último año también redujo sus compras”, dijo.

Respecto al tiempo promedio de uso de un uniforme, el empresario añadió que ello depende de la decisión de compra del cliente y de la labor que ejecuta el colaborador. Refirió, por ejemplo, en el caso de un uniforme para el área de limpieza, la sugerencia es cambiarlo cada tres meses, pues hay contacto con líquidos y solventes contaminantes.

“Hay uniformes que, dependiendo de la labor industrial o en campo, cuentan con láminas reflectivas; si las prendas reflectivas están deterioradas, puede suceder un accidente en el área de trabajo; ello, debido a que el trabajador no tiene la visibilidad necesaria”, finalizó.

Otrosí digo

Nueva línea de negocio

En el 2020, ante la llegada del covid-19 a nuestro país, Beltex incursionó en la fabricación de prendas quirúrgicas, una nueva línea de negocio que le permitió mantener ventas. “Adaptamos nuestra infraestructura, a fin de producir estas prendas, las cuales vendemos a clínicas y hospitales del país”, señaló Fernando Portilla.