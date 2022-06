Villalobos confía en que la tendencia se mantendrá, por los beneficios que ofrece vivir en los suburbios de Lima. Incluso considera que aumentará el número de personas que se muden de forma permanente a las afueras. “En el campo se está medianamente cerca de Lima, hay más espacio y se tiene mejor calidad de vida a un menor precio. Uno puede tener una casa de campo con la estructura de un club por US$ 53,000, frente a un departamento de unos US$ 250,000 en la capital”, afirma.

La apuesta de Asia del Campo es por lotes de 300 m2. “Los terrenos de 1,000 o 2,000 m2 son muy complicados de vender por el alto costo”, señala Villalobos. También impulsa el formato de tiny houses, casas de unos 60 m2 con las necesidades básicas, terraza, zona de parrilla y biohuerto. Asia del Campo proyecta que el precio del metro cuadrado oscile entre los US$ 120 y los US$ 130 al cierre del año. Los valores pueden llegar hasta los US$ 400.

Asia del Campo cuenta con un millón y medio de metros cuadrados en el kilómetro 103 del valle de Asia (Cañete). Del total, ya se han vendido 600,000 m2 en tres condominios (Puerta del Sol, La Finca y San José) y ahora se está desarrollando un tercero (Las Dunas), tipo club (con piscina, canchas y minimarket), de 300,000 m2. Ahí ya se han vendido 100 de los 400 lotes y se espera saldar lo restante este año. En los últimos diez años la empresa ha edificado ocho condominios de casas de campo.

Los 600,000 m2 que aún quedan en cartera serán para condominios en la misma zona para los próximos cuatro o cinco años. Hacia futuro, se desarrollarán más condominios en el sur de Lima, pero no en Asia. “La zona está saturada”, revela Villalobos, sin precisar la nueva ubicación. El primer proyecto se lanzará al mercado a mediados del próximo año.