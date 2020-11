La venta de proyectos de viviendas ubicados fuera de Lima, sobre todo muy cerca a la Panamericana Sur, ha resultado favorecida por la pandemia por lo que Condominios Ecológicos Asia del Campo prevé lanzar en enero su noveno condominio ubicado a la altura del kilómetro 101 de esa autopista, afirmó su gerente general, José Carlos Villalobos.

Pero, a diferencia de sus anteriores apuestas, en “Las Dunas” introducirán el concepto ‘tiny house’ que plantea la construcción de casas pequeñas en terrenos de gran metraje. Así, bajo esta nueva propuesta, Asia del Campo ofertará lotes de entre 300 y 350 metros cuadrados con casas construidas en espacios que oscilarán entre 30 y 50 metros cuadrados.

“Se trata de un concepto diferente y novedoso, muy usado en varios países del mundo. Y como con la pandemia mucha gente se ha volcado a vivir en el campo, aprovecharemos ese interés para ofrecer 200 viviendas bajo esta nueva conceptualización y desarrollaremos el proyecto sobre un terreno de 200,000 metros cuadrados”, afirma.

Pero no será el único cambio que realizarán de la mano con la pandemia. Adicionalmente ofrecerán la posibilidad de adquirir una de sus viviendas, valorizadas en US$ 30,000, mediante financiamiento directo y por un plazo de diez años.

“La idea es que con una cuota inicial baja, de entre US$ 5,000 y US$ 6,000, los clientes paguen cuotas de alrededor de US$ 300 mensuales. La ventaja es clara si lo comparamos con los precios de los departamentos de un dormitorio en cualquier distrito de Lima”, afirma convencido de que con el COVID-19 mucha gente ha dejado de mirar las casas de campo, sobre todo al sur de Lima, como casas de segundo uso.

“Con la pandemia mucha gente se ha volcado a vivir en el campo y no por una temporada sino el año completo porque la oferta de servicios adicionales ya es una realidad”, añade tras detallar que la inversión en “Las Dunas” rondará los S/ 15 millones porque además de las áreas comunes tradicionales incluirán salas de trabajo para profesionales y hasta módulos de reunión.

Más etapas

Sobre los planes de crecimiento de Asia del Campo, Villalobos sostiene que el próximo año se concentrarán en la consolidación de esta nueva apuesta que, de encontrar rápida respuesta en los compradores, contará con una segunda etapa también de 200 lotes.

Con relación a sus anteriores apuestas, indica que su octavo proyecto “La Finca” –exclusivo para el segmento A– ya ha vendido 25 de los 37 lotes de 1,000 m2 que ofertaba y estará listo para su entrega en agosto del 2021. Mientras que la entrega de “Las Dunas” está programada para julio del 2022.

Y aunque la pandemia afectó los planes de construcción de varios propietarios, asegura que en sus cinco primeros condominios se ha construido el 50% de los lotes adquiridos, mientras que su sexto proyecto “Puerta del Sol”, que fue entregado en enero último, lleva siete casas construidas pero ya tiene 14 solicitudes de construcción para los próximos meses.