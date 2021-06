Debido a la suspensión de vuelos comerciales a Arequipa a partir de este 21 de junio por 15 días, en cumplimiento al cerco epidemiológico impuesto por el Gobierno, la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) indicó que las aerolíneas se verán bastante afectadas porque perderán unos 15,000 pasajeros que buscan entrar o salir de dicha región durante ese periodo.

En esa misma línea, mencionó que al día se dejará de operar 11 vuelos, lo que implica 165 viajes para ese destino hasta el 5 de julio.

“Al día viajan mil pasajeros, entonces por lo que dure la suspensión de vuelos no podrán viajar 15,000 usuarios en 15 días. Así que es un error volver a un tema de confinamiento porque las personas que han viajado por trabajo ya no podrán regresar por dos semanas, ya que no habrá ni bus ni avión, ¿y quiénes les pagan a ellos su estadía?”, indicó Carlos Canales, presidente de Canatur, a este medio.

Mencionó que esta medida generará el “mercado negro de transporte informal” para que las personas puedan trasladarse.

“Lo que se debió hacer es tener un sistema sanitario más estricto, como realizar pruebas rápidas o si vas a ser más exigente que se realice la PCR o antígena para Arequipa”, señaló.

Aerolíneas se pronuncian

Ante las medidas dadas por el gobierno peruano, SKY anunció que suspenderá temporalmente sus vuelos correspondientes a la ruta Arequipa desde el próximo lunes 21 de junio hasta el lunes 5 de julio, pero aclaró que las demás rutas continuarán operando con total normalidad.

SKY sostuvo que en junio, la aerolínea estaba realizando 16 roundtrips (ida y vuelta) semanales hacia ese destino.

La compañía también informó que activó su Plan de Protección al Pasajero para atender a los viajeros afectados por estas restricciones.

“Para quienes tengan boletos en la ruta Arequipa y en las fechas de la restricción, se ofrecen medidas de apoyo como reprogramaciones sin pago de penalidad ni diferencia tarifaria, para volar durante los próximos 12 meses. La modificación del viaje se podrá realizar hasta 30 días después de la fecha de su vuelo original”, precisó.

Agregó que los pasajeros que adquirieron sus boletos en la web de SKY, pueden solicitar los cambios a través del Contact Center (+51 391 3600) o en este formulario.

Mientras que para los viajeros que realizaron sus reservas a través de agencias de viaje, deberán solicitar el cambio directamente a ellas, bajo las mismas condiciones (sin penalidad ni diferencia tarifaria).

De la misma manera, Latam manifestó que están notificando, protegiendo y brindando flexibilidades comerciales a todos los pasajeros que se han visto afectados.

“Tendrán la posibilidad de modificar sus itinerarios sin cargos ni penalidades y podrán solicitar la devolución de su boleto través de Reprograma tu vuelo o el App LATAM”, sostuvo la aerolínea en su página oficial.