¿A qué apuesta Spotify con la adquisición de dos compañías de podcast?

Spotify, la plataforma número uno del mundo para escuchar música en línea, ha decidido invertir masivamente en podcasts mediante la adquisición de las compañías estadounidenses Gimlet Media y Anchor, planeando gastar hasta US$ 500 millones l año en este nicho

¿A qué apuesta la empresa?

El grupo sueco ya tenía presencia en este sector de programas pregrabados y descargables en línea, que en pocos años se han convertido en un producto de consumo masivo. Spotify por ejemplo, compró a precios elevados podcasts de la comediante Amy Schumer y del rapero Joe Budden.

Pero al adquirir Gimlet Media, una plataforma que ofrece una amplia gama de podcasts, y Anchor, que proporciona a sus creadores herramientas para construir, difundir y monetizar sus programas, Spotify espera convertirse en "el primer productor de podcasts y en la plataforma de referencia para creadores de podcast".

"Se trata realmente de expandir nuestra misión más allá de la música para todo lo que es audio", dijo Daniel Ek, director general de la sociedad, en una entrevista con CNBC.

El grupo, que no precisó el monto de estas compras, planea invertir en el 2019 un total de entre US$ 400 millones y US$ 500 millones para "múltiples adquisiciones" en el sector.

La plataforma también informó que tenía 96 millones de suscriptores de pago a fines de diciembre, un 36% más que a fines del 2017.