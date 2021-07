Apple Inc. está trabajando en un nuevo servicio que permitirá a los consumidores pagar cualquier compra de Apple Pay en cuotas, rivalizando con las ofertas de “compre ahora, pague después” popularizadas por los servicios de Affirm Holdings Inc. y PayPal Holdings Inc.

El servicio, conocido internamente como Apple Pay Later, utilizará a Goldman Sachs Group Inc. como banco para los préstamos necesarios para las ofertas a plazo, según personas con conocimiento del tema.

Goldman Sachs ha sido socio de Apple en la tarjeta de crédito Apple Card desde el 2019, pero la nueva oferta no está vinculada a la Apple Card y no requiere el uso de una, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas debido a que el producto aún no se anuncia.

El sistema de compras a plazo podría ayudar a impulsar la adopción de Apple Pay y convencer a más usuarios de que usen su iPhone para pagar artículos en lugar de tarjetas de crédito estándar. Apple recibe un porcentaje de las transacciones realizadas con Apple Pay, lo que genera ingresos adicionales para el negocio de servicios de la compañía de más de US$ 50,000 millones por año.

Actualmente, el servicio está planeado para funcionar de la siguiente manera: cuando un usuario realiza una compra a través de Apple Pay en su dispositivo Apple, tendrá la opción de pagar mediante cuatro pagos sin intereses realizados cada dos semanas o durante varios meses pagando intereses, dijo una de las personas.

El plan de cuatro pagos se llama internamente “Apple Pay in 4” (“Apple Pay en 4”), mientras que los planes de pago a largo plazo se denominan “Apple Pay Monthly Installments” (“cuotas mensuales de Apple Pay”).

Al realizar compras a través de un plan Apple Pay Later, los usuarios podrán elegir cualquier tarjeta de crédito para realizar sus pagos a plazo. Está previsto que el servicio esté disponible para compras realizadas en tiendas minoristas o en línea. Apple ya ofrece cuotas mensuales a través de la Apple Card para compras de sus propios productos, pero este servicio expandiría esa tecnología a cualquier transacción de Apple Pay.

No se pudieron conocer las tasas de interés que Apple planea cobrar por las cuotas mensuales. Affirm cobra hasta 30% de tasa efectiva anual, mientras que otros rivales cobran menos. Los planes de cuatro cuotas sin intereses compiten con sistemas similares, como los de Afterpay Ltd., Klarna Bank AB y Sezzle Inc., además del popular servicio “Pay in 4” de PayPal.

Al menos algunos de los planes Apple Pay Later también excluirán los cargos por pagos atrasados y los cobros por procesamiento, por lo que los usuarios solo deberán pagar el interés de los planes a más largo plazo. El servicio tampoco requerirá ejecutar una verificación de crédito del usuario.

Por separado, la compañía también está probando una función que permitirá a los usuarios crear tarjetas de crédito digitales temporales Apple Pay Later para compras individuales.

El nuevo servicio de Apple aún está en desarrollo y sus características podrían cambiar o cancelarse, dijeron las personas. Los portavoces de Apple y Goldman Sachs declinaron hacer comentarios.