La aplicación de streaming de TV y el servicio de suscripción a TV+ de Apple Inc. llegarán a principios del próximo año al nuevo dispositivo Chromecast TV de Google, dijeron el miércoles las compañías.

La medida agrega otro punto de venta para el servicio de suscripción de US$4.99 al mes del fabricante de iPhone y otro lugar para que las personas transmitan películas y programas comprados a través de iTunes. La versión Chromecast de la aplicación también será compatible con los canales de televisión de Apple, una función que permite a los usuarios suscribirse a servicios de transmisión de terceros, incluidos HBO y Starz, dentro de la aplicación de televisión, lo que le da a Apple una parte de la tarifa.

Google, de Alphabet Inc., también dijo el miércoles en una entrada de blog que la aplicación Apple TV llegaría a más televisores con Android. Algunos televisores fabricados por Sony Corp. con sistema operativo Android ya son compatibles con la aplicación Apple TV.

La extensión de Apple TV+ al nuevo Chromecast y más televisores Android continúa con el enfoque de Apple de poner el servicio de transmisión de video en tantos dispositivos de terceros como sea posible. Ya está disponible en cajas de Amazon.com Inc. y Roku Inc., además de la PlayStation 5 de Sony y la nueva Xbox de Microsoft Corp. Sin embargo, la aplicación de transmisión no está disponible en teléfonos inteligentes ni tabletas con Android de Google. A principios de este mes, Apple Music fue agregada a los altavoces inteligentes de Google.

La mayor disponibilidad de las aplicaciones de música y video de Apple es clave para expandir una cartera de servicios que superó los US$50,000 millones en ventas anuales en el año fiscal 2020 y ahora representa casi 20% de los ingresos totales de la compañía con sede en Cupertino, California.