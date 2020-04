En una situación sin precedentes, el Covid-19 está cambiando los hábitos de las personas. Y el ámbito del consumo no es la excepción, pues la epidemia ha impulsado ciertas actitudes, algunas de las cuales se mantendrían pasada la cuarentena.

Javier Álvarez, director sénior de Trends en Ipsos Perú, explicó a Gestión que la compra por volumen será un comportamiento que continuaría en las semanas posteriores al aislamiento social. Sin embargo, luego se iría diluyendo.

“Se volverá un poco a la normalidad, aunque no todo sería igual. Los peruanos, en general, no todos tienen el dinero para ‘stockearse’, la mitad de la población peruana vive del día a día. No es un tema de consciencia, sino de disponibilidad”, comentó el experto.

De otro lado, afirmó que muchas familias están tomando con mucha seriedad la limpieza del hogar y ello se traducirá en un mayor gasto en esta categoría.

“Poscuarentena, la gente destinaría poco más de dinero a productos de limpieza o aseo personal por buen tiempo”, sostuvo.

¿Cuánto tiempo permanecerían estos hábitos? Para Javier Álvarez, mientras más dure la cuarentena, más se afianzarán estos cambios. En ese sentido, estimó que al menos todo el segundo trimestre será marcado por estas tendencias.

“Lo que sí quedará en un gran sector de la población será la preocupación por la salud, la higiene y medidas para evitar contagios de enfermedades”, anotó.

¿Y las ofertas?

Desde el inicio de la cuarentena las ofertas casi parecen haber desaparecido de los anaqueles y tiendas que aún pueden seguir funcionando. Y es que ante la alta demanda de ciertos productos las tiendas habrían cambiado su estrategia.

“La gente va a los supermercados con la idea de que estamos en una guerra y debe abastecerse, y lo primero que los comercios duermen son las promociones”, indicó.

Sin embargo, esta situación cambiaría rápidamente tras la cuarentena, pues muchos comercios que no han podido operar a plena capacidad saldrían a incentivar la demanda y recuperar ventas.

En tanto, el consumidor, afectado económicamente, volvería a buscar mejores precios.

“El peruano no ha perdido ganas de cazar buenos descuentos y promociones, eso volverá a su cauce normal. Está en nuestro ADN y no cambiará mientras el ingreso de los peruanos no suba considerablemente”, sostuvo Javier Álvarez.

No obstante, precisó que la actual prioridad por ciertas categorías como alimentos saludables, más allá de las promociones, se mantendría.

Otrosí digo

Servicios. Si bien muchas empresas grandes, medianas y pequeñas han paralizado sus actividades por la cuarentena, también vienen acumulando una demanda que se concretaría en los primeros días tras el aislamiento social, sobre todo en el sector de servicios y atención al público. Y aunque ello podría compensar a estas empresas, Javier Álvarez consideró que estas no solo deben prepararse para una demanda que podría superar su capacidad, sino también para brindar una atención con todas las medidas de prevención para mitigar posibles contagios del coronavirus.