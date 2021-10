El presidente y gerente general de la Compañía Minera Antamina, Víctor Góbitz, estimó que para el próximo año la inversión en su yacimiento de cobre, ubicado en Áncash, va a estar en el orden de entre US$ 400 millones y 500 millones, con el propósito de construir nueva infraestructura que permita extender la vida útil de la mina de 10 a 20 años más.

Como parte del plan Antamina 20+, el ejecutivo señaló que hace menos de un año se ha iniciado este programa que no solo está enfocado en ampliar la vida útil del activo, sino también maximizar su rentabilidad a mediano y largo plazo, por lo cual han considerado oportunidades de mejora en la operación del yacimiento minero para aumentar la productividad y eficiencia.

“En términos generales la industria minera tiene esta virtud que necesita siempre de extender la visibilidad de sus reservas. Asimismo, tiene que permanente invertir en ampliar su infraestructura, por lo tanto, una vez que se establece ese objetivo, se tiene un stock de inversión dependiendo de la coyuntura”, dijo Góbitz durante su presentación en el encuentro empresarial, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

Perforaciones

Asimismo, el representante de Antamina explicó que a pesar de que se han perforado más de 1,100.000 metros hasta la fecha, aún no se ha delimitado en profundidad el yacimiento minero. No obstante, la perforación más profunda realizada hasta la fecha encontró una mineralización en el nivel 2,022 m, es decir, casi 1,200 metros por debajo del nivel proyectado de la operación, lo que permite afirmar que hay continuidad en la mineralización subterránea.

“Durante los últimos cinco años se han perforado 22,500 metros para continuar explorando recursos subterráneos, y está en desarrollo un programa orientado a definir adecuadamente su potencial. Es por ello que se ha construido una hoja de ruta para ver el tema subterráneo en el largo plazo”, comentó Góbitz.

Producción

Con respecto a la producción, Antamina tiene una capacidad de procesamiento de casi 400 mil toneladas de finos de cobre, por lo cual Góbitz indicó que buscan que ese número se mantenga en período largo de tiempo. “Para actividades subterráneas vamos a terminar el detalle del proyecto para tener una licencia ambiental y así también buscar ampliar la vida útil de la mina”, dijo el ejecutivo.

“En el 2022 las inversiones van a estar asociadas siempre a infraestructura, hay la necesidad de tomar una decisión en el cambio de flota de camiones, la que tiene que ir mudando a una mayor dimensión. Asimismo, estamos haciendo mejoras en la perforación con tecnología autónoma y remota”, dijo el gerente general de Antamina.

Nueva infraestructura

El ejecutivo también señaló que, en número globales de inversión en infraestructura a fin de año va a ascender los US$ 400 millones, destinados básicamente en la construcción de botaderos de desmonte, depósitos de relaves y cambio de activos.

Asimismo, indicó que durante este año se han hecho exploraciones geológicas en el orden de entre los US$ 40 millones y US$ 45 millones, pero también han hecho exploraciones geotécnicas e hidrogeológicas por otros US$ 40 millones y US$ 45 millones más para las nuevas áreas que les permitirá crecer en infraestructura.

Innovación

En relación a la hoja de ruta de innovación y tecnología, la compañía está realizando trabajos en ingeniería en detalle, por lo cual en julio han empezado con tener un centro integrado de información para controlar y conjugar todas las variables desde la geología, fases de minado y proceso metalúrgico. Hasta el momento, se tiene más de 10 proyectos para implementar.

“En el tema de Machine Learning lo estamos aplicando en el corazón de la planta que son los molinos SAG. Estamos cargando información en un sistema inteligente. Asimismo, en el tema del acarreo se han implementado bahías para reducir el tiempo de cambio de turno en trabajos de mina de 24 a 12 minutos”, dijo Góbitz.

CIFRAS Y DATOS