El hombre más rico de la India superó al titán de la tecnología de Silicon Valley Elon Musk así como a los cofundadores de Alphabet Inc., Sergey Brin y Larry Page, para convertirse en la sexta persona más rica del mundo.

La fortuna del presidente de Reliance Industries Ltd., que superó la de Warren Buffett la semana pasada, ha alcanzado un valor de US$ 72,400 millones, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg. Las acciones del conglomerado asiático se han apreciado más de un 100% desde un mínimo de marzo después de que su unidad digital recibiese inversiones de miles de millones de compañías como Facebook Inc., Silver Lake y, más recientemente, Qualcomm Inc.

El imperio energético de Ambani está girando lentamente hacia el comercio electrónico, y los gigantes tecnológicos quieren hacerse con una parte del mercado digital de rápido crecimiento de la India. El segundo país con mayor población del mundo está experimentando un aumento del interés extranjero en su economía, especialmente de Silicon Valley. Google dijo el lunes que invertiría US$ 10,000 millones en los próximos años para ayudar a acelerar la adopción de tecnologías digitales en el país.

Después de una caída de los valores tecnológicos de EE.UU. el lunes, la fortuna de Page es ahora de US$ 71,600 millones, y la de Brin de US$ 69,400 millones. La fortuna de Musk, de Tesla Inc., tiene un valor de US$ 68,600 millones. El patrimonio neto de Buffett disminuyó la semana pasada tras una donación de US$ 2,900 millones.