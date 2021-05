Empresas







Amazon ofrece nueva deuda por US$18,500 millones que no necesita Amazon ha sido un emisor bastante infrecuente, pero lo ha hecho en grande en esas raras ocasiones. Recurrió por última vez al mercado de bonos en junio de 2020, con una colocación de US$10,000 millones para fines corporativos generales. Antes de eso, vendió US$16,000 millones en bonos en 2017 para ayudar a financiar su adquisición de Whole Foods Market Inc.