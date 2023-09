Diego Uceda, alcalde de La Molina, conversó con Gestión respecto a la controversia que gira en torno a la decisión municipal que revocó la licencia de edificación, emitida en 2022, a favor del mall de Cencosud Shopping construido en dicho distrito. La autoridad edil insiste en que el principal problema radica en el impacto vial del centro comercial sobre la avenida Raúl Ferrero. Uceda asegura que mientras esta situación no se subsane, la apertura no será posible.

“El principal problema no es la legalidad, sino los estragos de la viabilidad de una avenida como es la Raúl Ferrero que solamente tiene dos carriles y una ciclovía incorporada. En esta avenida está el ingreso y la salida del centro comercial. ¿Cómo van a ingresar 1,300 vehículos en la única entrada que tiene La Molina como es la avenida Ferrero, a parte de la Javier Prado? Si ya hay un atolladero en horas pico, cómo será cuando haya un centro comercial (operativo)”, argumentó.

Cencosud Shopping alega que ha iniciado un nuevo trámite para la obtención de la licencia de edificación ante la comuna, la cual cuenta con el visto bueno de revisores urbanos, pero los funcionarios de La Molina se han inhibido a revisarlo

“Los funcionarios de La Molina se han inhibido porque si el señor Alberto Borea (abogado de Cencosud Shopping) judicializó (ya que hay en curso un proceso contencioso administrativo iniciado por la empresa) mi funcionaria no puede recibir ningún documento. Parece una batalla entre David y Goliat. ¿Tengo que allanarme a todo lo que diga Cencosud? No es así”, señaló Uceda.

El alcalde precisó que su preocupación son los vecinos y que haya tráfico intenso en la avenida Raúl Ferrero. “Lo que tiene que hacer (la empresa) es cambiar la puerta de ingreso y salida, para que salgan por otro lado”, agregó.

Desde su punto de vista, ¿qué otros aspectos no ha considerado Cencosud?

¿Dónde se van a estacionar los taxis que van a buscar pasajeros a los centros comerciales? ¿En qué avenida? ¿Y las motos que hacen delivery? Tomando en cuenta que en La Molina hay más de 1,000. ¿dónde se van a cuadrar? ¿En la avenida Raúl Ferrero? De eso no habla Cencosud.

Entonces, mientras el proceso contencioso siga, ¿no van dar trámite a la licencia de edificación nuevamente presentada?

No, no pueden. Si hay un proceso contencioso administrativo, entonces el caso ya está judicializado. Me llama la atención que se quiera desinformar a la población de que nosotros no queremos recibir documentos. A nosotros nos ha sorprendido que mientras estábamos dialogando de manera transparente con los representantes de Cencosud nos interpongan un proceso judicial.

Si no se cambia el ingreso y salida al mall, ¿tampoco habrá autorización?

Si yo les doy autorización y se arma un caos vehicular, ¿de quién va ser la culpa? ¿De Cencosud? No. ¿Qué hacemos con el tráfico, con los taxistas y las motos en una avenida (Raúl Ferrero) de dos carriles? Si solo en la (avenida) Javier Prado, con seis carriles se arma un tráfico intenso, imagínese en una (avenida) de apenas dos carriles.

Entonces, ¿no van a dar la licencia hasta que se cambie el ingreso al mall?

Así es, hasta que no se cambie el ingreso y la salida (del mall). No estoy cerrando las puertas a la inversión ni al diálogo. Lamentablemente Cencosud cree que con dinero se soluciona todo. En La Molina no se ha cerrado ni un solo negocio ni local comercial. No van a venir a ponernos contra la pared. No soy un burócrata ni un enemigo de la empresa privada como me pintan, pero tampoco voy a permitir que mis vecinos tengan un impacto vial en una avenida chiquitita. Cencosud primero construye y después pide permiso.

Claves

Cencosud Shopping aseguró, por su parte, que el ingreso al centro comercial por la avenida Raúl Ferrero está diseñado con programas de proyección y simulación que garantizan la seguridad y fluidez vehicular.

La empresa sostuvo que cuenta "con una dotación comercial idónea de estacionamientos", lo que se demuestra con la obtención del Informe Técnico Favorable (ITF), la licencia de edificación y la opinión favorable del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) sobre temas viales del 2022.

La empresa alegó que la congestión vehicular en La Molina en hora punta ocurre normalmente en los momentos de ingreso y salida de colegios y oficinas, "horarios que no coinciden con los de mayor afluencia a los centros comerciales, por lo que no se verían impactados".

Para épocas de alta demanda se cuenta con un plan de prevención para agilizar el tránsito vehicular, que incluye levantar las vallas de acceso y entregar los tickets de parqueo en cada sótano, entre otras acciones.

